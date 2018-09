CÎROC X e Moschino lançam sua colaboração na Semana da Moda de Milão - uma combinação das marcas mais divertidas da moda

MILÃO, Itália, 19 de setembro de 2018 /PRNewswire/ --

CÎROC, a vodca de luxo, lança uma nova colaboração com a grife italiana Moschino na Semana da Moda de Milão .

lança uma nova colaboração com a grife italiana na . Unindo o viés audacioso das marcas para o conceito de luxo, a campanha teve início hoje com um momento totalmente espetacular quando o diretor de criação Jeremy Scott uniu-se a influenciadores, entre eles os modelos Golden Barbie e River Viiperi e o famoso cantor Wizkid .

uniu-se a influenciadores, entre eles os modelos e e o famoso cantor . Trata-se do começo de um ano de festejos, que incluirá o lançamento de uma garrafa de edição limitada, comemorações em alguns dos destinos mais emocionantes, que vão desde o Brasil até Ibiza, e conteúdo disruptivo de comunicações

A vodca de luxo CÎROC lança sua colaboração com a Moschino. Com o objetivo de fazer uma releitura ousada do conceito de luxo moderno, a parceria reúne duas marcas que têm em comum uma abordagem lúdica bastante característica para a moda. A parceria incluirá uma garrafa de edição limitada e uma série de eventos em todo o mundo comandados pelo diretor de criação da Moschino, Jeremy Scott, e um grupo de influenciadores globais, em uma verdadeira celebração do estilo individual.

Em preparação para o seu desfile SS19 para a Moschino amanhã, Jeremy lançou a colaboração com alguns dos mais badalados influenciadores da moda do mundo todo que se juntarão a ele durante o ano: Golden Barbie (também conhecida como Jasmine Sanders, modelo), River Viiperi (modelo), Thando Thabethe (DJ e atriz), WizKid (cantor) e Cassper Nyovest (músico). Juntos eles pararam o trânsito em Milão com uma festa cheia de cores, diversão e animação.

O mesmo grupo de ícones do estilo estará ao lado de Jeremy não só hoje em Milão mas nos eventos que serão realizados durante todo o ano. Suas formações e talentos variados representam o espírito da campanha. Assim como a CÎROC e a Moschino, eles compartilham um estilo único e ousado. A parceria visitará os destinos mais badalados do mundo, desde as montanhas até a praia. As comemorações vão agitar o mundo da moda e incluirão desde a contagem regressiva para o Ano Novo com Golden Barbie no Brasil até uma parada nas praias de Ibiza, com Wizdik. Todas serão customizadas, com coquetéis e experiências personalizados pelos anfitriões. Essa celebração de autoexpressão customizada está muito bem representada pela garrafa de edição limitada da CÎROC, com design de Jeremy Scott, e que será apresentada no outono do hemisfério norte.

Jeremy é famoso por ser um "estilista para o povo", e seus projetos vibrantes, ecléticos e divertidos são venerados tanto por seu círculo de amigos superfamosos quanto pelos seus fãs em todo o mundo. Ele é o parceiro perfeito para a CÎROC, e comenta:

"Adoro o caráter audacioso e lúdico da CÎROC. Ele está totalmente alinhado com a minha postura diante da vida e da moda, e por isso a parceria me pareceu natural; existe uma grande sinergia. Meus projetos levam muito em conta os traços pessoais, customizados, e por isso é maravilhoso colocar isso tudo também na parceria. Tem sido divertido reunir nosso viés ousado para o luxo, e mal posso esperar para ver o que este ano irá nos trazer." - Jeremy Scott

Natalie Wills, diretora global da vodca CÎROC, disse: "O mundo do luxo está se transformando e se tornando mais acessível, mais divertido e expressivo do que nunca. Adoramos o Jeremy e o viés lúdico da Moschino para a moda e para o estilo, e sentimos que havia uma grande sinergia com a CÎROC. Planejamos celebrações de luxo customizadas e nunca vistas em eventos incríveis e realmente badalados este ano!"

