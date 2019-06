c-treeEDGE IoT Database V2 lançado com novos recursos e integrações

BOSTON, 12 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A FairCom Corporation, líder global em tecnologia de banco de dados, anunciou hoje o lançamento do c-treeEDGE IoT Database V2, que inclui novos recursos que aumentam a flexibilidade na gestão de dados em computação na borda e integração aprimorada com o ThingWorx. O anúncio do lançamento do produto ocorreu durante a LiveWorx 2019 Technology Conference em Boston.

O c-treeEDGE é uma solução de gerenciamento de dados exclusiva que permite que organizações realizem operações de banco de dados rápidas e transacionadas na borda abrindo, desta forma, as portas para que decisões de missão crítica e que podem até salvar vidas, sejam tomadas muito mais rapidamente, sem a necessidade de se basear exclusivamente na nuvem. Dentre os novos recursos do c-treeEDGE V2 estão a agregação automática de dados, replicação de dados de maneira paralela e massiva, e suporte ao protocolo OPC UA. O c-treeEDGE é baseado na mesma tecnologia que alimenta o produto carro-chefe da FairCom, c-treeACE, um banco de dados multimodelo unificado, que é usado por organizações proeminentes tais como Verizon, UPS, Software AG e Rockwell Automation. Como no c-treeACE, a NAV API da FairCom possui um papel de destaque no c-treeEDGE ao proporcionar velocidade e controle exclusivos aos desenvolvedores.

"A FairCom acrescentou recursos específicos ao c-treeEDGE para facilitar a coleta, agregação, sincronia e processamento de dados através da borda, rede de TI e a nuvem", declarou Mike Bowers, arquiteto chefe da FairCom. "O c-treeEDGE possui um pequeno footprint e executa rapidamente em dispositivos embarcados e máquinas maiores. Ele comporta todos os principais sistemas operacionais e configurações de hardware. Esses recursos o tornam uma excelente solução para que um aplicativo processe dados próximo ou no próprio local onde estes são gerados. Isso abre a porta para operações mais rápidas, mais inteligentes e mais eficientes na borda."

Também foi lançada hoje a nova forma de conectar o c-treeEDGE IoT Database com o ThingWorx da PTC. Esta nova opção de conexão proporciona aos usuários do ambiente de desenvolvimento da plataforma ThingWorx IIoT integração nativa com seu c-treeEDGE Database. Disponível para uso no marketplace da ThingWorx para qualquer desenvolvedor, a conexão permite replicação para a nuvem, fácil mapeamento de dados, e modelagem e integração avançada com o protocolo AlwaysOn da PTC.

De acordo com a diretora de operações da FairCom, Alysha Brown, o c-treeEDGE V2 é projetado para proporcionar às organizações flexibilidade e rápido desenvolvimento de aplicativos que rodam na borda.

"A FairCom possui um histórico de produzir soluções que proporcionam aos desenvolvedores a capacidade de construir bancos de dados que satisfazem suas necessidades específicas. O c-treeEDGE não é nenhuma exceção", declarou Brown. "Essa versão do c-treeEDGE Database é uma ferramenta poderosa para operações de missão crítica em ambientes de computação na borda e Internet das Coisas (IoT), especialmente para desenvolvedores que usam o ThingWorx. E, da mesma forma que com nosso produto carro-chefe, c-treeACE, os desenvolvedores poderão evoluir facilmente sua solução baseada no c-treeEDGE Database à medida que os requisitos de tecnologia e negócios mudarem."

Informações detalhadas sobre o c-treeEDGE IoT Database estão disponíveis em FairCom.com.

Principais benefícios

Armazenamento de dados na borda: mantenha dados de missão crítica perto da origem e prontamente disponíveis

Operações de missão crítica: resiliência aprimorada para tomada de decisão em tempo real para seus sistemas IoT

Rapidez: coleta de dados em alta velocidade na borda

Controle de qualidade digital: Qualidade garantida de dados usando a persistência transacional na borda

Específico para IoT: desenvolvido para aplicações IoT executando nos principais sistemas operacionais e plataformas de hardware

Segurança: transmita apenas os dados necessários e mantenha todos os dados seguros na borda

Banco de dados como microsserviço: use as camadas SQL ou NoSQL para coletar, consultar e analisar dados em tempo real para sistemas IoT, por meio de sua tecnologia NAV API exclusiva

exclusiva Ferramenta analítica neutra: compatível com praticamente todas as ferramentas analíticas para uso sobre dados em tempo real

Micro footprint competitivo

O que há de novo no c-treeEDGE V2

Integração ThingWorx: mapeamento de dados visuais, modelagem automática, atualizações automáticas e muito mais

Replicação de dados paralelos em massa: replicação automática assíncrona entre múltiplos bancos de dados e em qualquer direção, gestão simplificada por meio de "arraste e solte", entre outros

Agregação automática de dados: marcações automáticas de tempo e agregação de dados numéricos, métodos de agregação definidos pelo usuário, janelas e períodos de retenção

Extensibilidade: módulos plug-in personalizáveis com código de exemplo modificável

Cliente OPC UA: cliente OPC UA certificado, protocolo binário para melhor desempenho e segurança aprimorada e SDK para integração personalizada

SQL: ANSI SQL com ODBC e JDBC e integração com todas as ferramentas analíticas e BI

Gestão de banco de dados baseada em navegador: SQL Explorer, ISAM Explorer e Database Monitor

Plataformas IoT

PTC/ThingWorx

Node-RED

Sistemas operacionais

Linux - ARM, x86

Windows 10 - x86

Windows IoT - ARM, x86

Raspbian - ARM (Raspberry Pi)

Android & Android Things – ARM

Ubuntu Core – ARM, x86

O c-tree é compatível com mais de 100 plataformas. Ele roda em todos os principais sistemas operacionais, arquiteturas de CPU e é compilado por todos os principais compiladores. Plataformas adicionais estão disponíveis mediante solicitação

Interfaces de comunicação:

MQTT

OPC UA

REST API

JSON

Bibliotecas do cliente:

C

C++

Java

C#

Node.js

Python

Sobre a FairCom

A FairCom Corporation é uma empresa pioneira no setor de software e líder global em tecnologia de banco de dados. Seu histórico de inovação começou em 1979 e continua hoje com produtos rápidos e confiáveis, que são adotados por organizações de uma ampla variedade de setores, desde pequenas e médias empresas a organizações de grande porte, incluindo as listadas na Fortune 100. A linha de produtos baseados em c-tree da FairCom incluem o banco de dados multimodelos personalizável c-treeACE, as soluções de gerenciamento de dados c-treeRTG "Ready-to-Go" para sistemas legados e o novo banco de dados c-treeEDGE IoT para computação na borda. Mais informações sobre a FairCom estão disponíveis em FairCom.com.

Contato

Almir Fernandes

FairCom do Brasil

almir.fernandes@faircom.com

+1.573.445.6833 (América do Norte e APAC)

+39.035.721.321 (Europa, Oriente Médio e África)

+55.11.3872.9802 (América Latina)

Siga a FairCom

Twitter: @FairCom_Corp, #ctreeACE #ctreeEDGE

LinkedIn: www.linkedin.com/company/faircom-corporation

Facebook: @FairComCorporation

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/706984/C_treeEDGE_Logo.jpg

PTC, LiveWorx, ThingWorx, ThingWorx Ready, and the PTC logo are trademarks or registered trademarks of PTC Inc. and/or its subsidiaries in the United States and other countries.

FONTE FairCom Corporation

Related Links

http://FairCom.com



SOURCE FairCom Corporation