C2A Security et Stefanini Group collaborent pour apporter une solution robuste de cybersécurité tout au long du cycle de vie des véhicules à l'industrie automobile

La connexion des solutions SOC de Stefanini à la solution AutoSec de C2A Security permet d'établir un cahier des charges SOC avancé et donne aux équipes une visibilité et un contrôle absolus sur la cybersécurité du véhicule, de la conception à la post-production.

Les services SOC de Stefanini offrent à l'industrie automobile des ressources expertes et des outils spécialisés qui facilitent les enquêtes, l'analyse des causes profondes, la recherche de menaces complexes et l'éradication des menaces.

Les capacités du SOC Managed Security Operations de Stefanini donnent accès à des fonctions de surveillance et de réponse aux incidents de cybersécurité, avec les avantages supplémentaires d'un déploiement rapide, d'investissements minimaux dans l'infrastructure et de modèles de déploiement flexibles qui peuvent s'adapter aux budgets et aux stratégies de sécurité de la plupart des entreprises.

La plateforme AutoSec de C2A Security est un système de gestion de la cybersécurité (CSMS - Cyber Security Management System) pour l'automobile qui permet aux équipementiers et à leurs fournisseurs de disposer d'une visibilité, d'un contrôle et d'une protection complets de l'état de la cybersécurité pour tous les programmes de véhicules. La plateforme AutoSec fournit des outils de sécurité des produits tels que l'analyse des menaces et l'évaluation des risques (TARA - Threat Analysis and Risk Assessment), la sécurité des réseaux et les IDS, ainsi que la protection du temps d'exécution au niveau binaire. AutoSec est conçu pour s'intégrer aux outils et processus de sécurité existants afin de fournir une image complète de la gestion des risques. La collaboration entre C2A et Stefanini, permet à l'industrie automobile de disposer des solutions de cybersécurité les plus avancées sur le marché actuel.

« Notre partenariat fournit un package tout-en-un aux équipementiers et fournisseurs à la recherche de solutions de cybersécurité avancées offrant une visibilité sur l'ensemble du cycle de vie, en combinant la plateforme de sécurité de C2A avec la solution SOC de Stefanini », a déclaré Roy Fridman, PDG de C2A Security. « À mesure que l'industrie progresse pour s'adapter aux nouvelles exigences de la norme ISO/SAE 21434 et de la réglementation WP.29 de la CEE-ONU, il est plus crucial que jamais pour l'industrie automobile de disposer d'une solution qui lui permettra de rester en conformité et de protéger ses véhicules contre les cyberattaques potentielles ».

Les nouvelles réglementations automobiles - WP.29 et ISO/SAE 21434 - exigent des équipementiers et des fournisseurs qu'ils étendent les capacités de cybersécurité à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et qu'ils assurent la conformité de tous les nouveaux modèles de véhicules. Les réglementations détaillent les zones à sécuriser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule.

« Les Tier-1 et les équipementiers rattrapent leur retard pour répondre aux nouvelles exigences des normes qui ont été récemment adoptées », a déclaré Alex Bertea, stratège en chef de la cybersécurité, Stefanini EMEA. « Notre collaboration avec C2A Security leur permettra de disposer de tous les éléments de cybersécurité dont ils ont besoin pour assurer la conformité à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule ».

Farlei Kothe, PDG de Stefanini EMEA, a déclaré : « Stefanini collabore depuis longtemps avec des partenaires pour créer des solutions exceptionnellement novatrices qui transforment les entreprises. Nous sommes fiers que notre travail avec C2A s'appuie sur ces antécédents pour offrir une offre de cybersécurité vraiment complète au secteur de l'automobile ».

À propos de C2A Security

C2A Security est un fournisseur fiable de solutions de cybersécurité de bout en bout pour les infrastructures automobiles et de mobilité. Sa suite de solutions de développement et de cybersécurité embarquée adopte une approche multicouche de la cybersécurité afin de fournir une protection et une compatibilité de sécurité pertinentes pour l'automobile. AutoSec de C2A est une plateforme complète de gestion du cycle de vie de la cybersécurité qui donne aux équipementiers et aux Tier 1 la visibilité nécessaire pour répondre à tous les besoins de cybersécurité des véhicules connectés tout au long du cycle de vie du véhicule, notamment les périphériques essentiels du véhicule nécessaires à la connectivité et à l'électrification. Grâce à sa neutralité vis-à-vis du marché, à sa parfaite maîtrise des besoins de l'industrie automobile et à sa facilité d'intégration, C2A redéfinit l'écosystème de la cybersécurité automobile. C2A est l'unique fournisseur des solutions de cybersécurité les plus flexibles, complètes et transparentes du marché. C2A a été fondée en 2016 par le PDG Michael Dick, cofondateur de NDS, qui a été racheté par Cisco pour 5 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.c2a-sec.com .

À propos de Stefanini

Stefanini ( www.stefanini.com ) est une multinationale technologique mondiale, originaire du Brésil, avec plus de 33 ans d'expérience sur le marché et une présence dans 41 pays. L'entreprise investit dans un écosystème d'innovation complet pour servir les principaux secteurs verticaux de l'industrie et aider les clients dans leur transformation numérique. Avec des offres robustes alignées sur les tendances du marché telles que l'automatisation, le cloud, l'Internet des objets (IoT) et l'expérience utilisateur (UX), l'entreprise a obtenu des reconnaissances ainsi que plusieurs prix dans le domaine de l'innovation. Actuellement, la multinationale brésilienne dispose d'un large portefeuille, qui combine des solutions innovantes de conseil et de marketing, de mobilité, de campagnes personnalisées et d'intelligence artificielle avec des solutions traditionnelles telles que le Service Desk (avec la possibilité d'offrir une assistance en 35 langues), le Field Service and outsourcing (BPO).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1807382/Stefanini_Group.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1807383/Stefanini_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1807381/Stefanini_Group_Logo.jpg

SOURCE C2A Security; Stefanini Group