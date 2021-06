C4T reçoît €17 millions de euros en investissement et est en train de définir la norme mondiale en matière de douanes

La douane est importante pour toutes les entreprises impliquées dans le commerce international. Eviter chaque délai est désormais primordial pour que la chaîne d'approvisionnement soit fluide. Dans un secteur réputé pour sa complexité et sa fragmentation, C4T simplifie les douanes et le commerce grâce à sa solution SaaS, CAS, qui a été conçue comme une norme mondiale unique pour surmonter les obstacles existants entre les pays et les solutions locales fragmentées. CAS connecte les entreprises, les prestataires de services logistiques, les agents en douane et les autorités douanières à une plateforme multi-pays centralisée, le suivi des règles dela conformité juridique incluses.

C4T a aidé des clients de différents secteurs, notamment la distribution, l'automobile, la haute technologie, l'industrie manufacturière, les matières premières et les biens de consommation à rotation rapide. C4T les assiste à intensifier le commerce international, à réaliser des économies de droits de douane et de commissions administratives et à s'adapter aux profonds changements dans le commerce, notamment le Brexit. Une license CAS permet aux entreprises d'économiser jusqu'à 90 % sur le coût des formalités douanières et des droits de douane. CAS permet aux prestataires de services logistiques d'augmenter et même de décupler leurs revenus grâce aux fonctionnalités complètes et multi-pays.

« On assiste à l'avènement de la technologie et nous avons la capacité à créer des entreprises phénoménales en Europe », a commenté Laurel Bowden, partenaire de 83North. « Nous sommes convaincus de que Customs4trade établira la norme pour son secteur et ira jusqu'à atteindre l'exceptionnel. »

« Cet investissement permettra à C4T d'étendre ses ventes des régions européennes aux États-Unis et d'accélérer l'intégration dans les systèmes douaniers du monde entier, en consolidant CAS comme la norme mondiale pour la gestion des douanes et du commerce », a déclaré Pieter Haesaert, PDG et fondateur de C4T. « C'est grâce à notre équipe que nous réussissons et le recrutement de talents sera donc essentiel à notre stratégie de croissance », a ajouté Ilse Vermeersch, responsable des opérations et cofondatrice.

En 2019, Customs4trade a collecté €2,145 millions d'euros en financement de série A auprès des investisseurs munichois de 42CAP ( www.42cap.com ) et 10x Group ( www.10x.group ), suivi de peu par €3 millions d'euros en financement de série B conduit par les investisseurs parisiens Hi Inov - Dentressangle ( www.hiinov.com ). « C'était notre conviction, mais leur réussite », a fait remarquer Alex Meyer, partenaire de 42CAP à propos du dernier financement de C4T. Cette ronde de série C porte le financement total de C4T à €22,145 millions d'euros (soit $27 millions de dollars).

À propos de Customs4trade

L'équipe unique de Customs4trade (C4T), composée d'experts en douanes et d'ingénieurs en technologie, a développé CAS, une solution logicielle unique en son genre qui automatise la conformité douanière et commerciale.

CAS est une plateforme de collaboration, conçue pour gérer la conformité douanière et commerciale régionale et mondiale de manière rapide et précise, au sein d'une plateforme unique. En automatisant tous les processus d'importation et d'exportation, les clients de C4T bénéficient d'un délai de commercialisation plus court, suppriment les droits de douane et les coûts administratifs, et obtiennent une visibilité stratégique de leurs opérations douanières.

Construit sur la plateforme Microsoft Azure et distribué sous forme de service (SaaS), CAS offre aux clients des mises à jour et des améliorations constantes des fonctionnalités, notamment l'incorporation de toute modification de la législation et des règlements de conformité, ainsi que l'accessibilité, l'évolutivité et la sécurité propres à Azure.

À propos de 83North

83North est une société internationale de capital-risque basée à Tel Aviv et à Londres. Avec seulement six personnes dans l'équipe d'investissement et $1,8 milliard de dollars de capital sous gestion, la société fonctionne comme une équipe déterminée, positionnée de façon à donner à leurs entreprises issues du portefeuille une attention personnalisée en plus de leur soutien financier. 83North adopte une approche axée sur l'entrepreneur, en apportant des conseils, des relations, une expertise et des capitaux, tout en laissant les dirigeants de leurs investissements innover et définir l'avenir. Avec 12 licornes et 21 cessions, les entreprises du portefeuille de 83North sont connues pour définir et diriger leurs catégories mondiales. Les investissements comprennent d'importantes entreprises technologiques européennes et israéliennes, dont Mirakl, iZettle, Just Eat, Celonis, Marqeta et Vast.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.83north.com .

