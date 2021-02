Caban Systems faz parceria com a COATL S.A. de C.V. para o desenvolvimento da Conectividade Nacional e Digitalização de Redes, o habilitador para acabar com o abismo digital e evoluir para a indústria 4.0 em El Salvador

BURLINGAME, Califórnia, 25 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Caban Systems, líder em design e fabricação de sistemas de armazenamento de energia habilitados por software para o setor de telecomunicações, anunciou hoje que está lançando uma Parceria de Inovação com a COATL S.A. de C.V., uma empresa orientada para a transformação, que desenvolve o ecossistema de digitalização em El Salvador. Esta parceria estabelece um acordo de fornecedor seguro e representa a validação do produto com um cliente novo e influente. Na primeira fase, a Caban Systems implementará os Sistemas Enduro e a Plataforma Continuo em mais de 50 locais que cobrem os nós de rede DWDM e IP-MPLS CORE da COATL, locais de repetidores de micro-ondas e estações base de rádio de espaço branco de TV. A Parceria de Inovação entre a Caban Systems e a COATL S.A. de C.V. faz parte do Ecossistema de Digitalização definido pela Secretaria de Inovação de El Salvador dentro da Agenda Digital de 2020 a 2030.

O Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lidera um esforço histórico para acabar com o abismo digital, um aspecto crítico para garantir o acesso equitativo a oportunidades, educação de alta qualidade, serviços de saúde, segurança e digitalização em todo El Salvador. Liderada pelo Secretário de Inovação de El Salvador, Vladimir Handal, apesar da pandemia do coronavírus, a COATL está finalizando a implementação das primeiras 218 escolas rurais que oferecerão serviços de banda larga a 54.000 estudantes. O projeto completo apresentado pela Ministra da Educação, Carla Hananía de Varela em seu plano de 2021 a 2022, considera que será oferecida conectividade de banda larga a todos os 1,2 milhão de estudantes do sistema de educação pública de El Salvador.

"O projeto impulsionado pela Secretaria de Inovação traça um caminho claro para a digitalização de El Salvador, tanto no setor público como no privado, e conduzirá a um impacto substancial no desenvolvimento do país. Na COATL, estamos muito orgulhosos de fazer parte deste desafio e da transformação que este esforço integrado terá para El Salvador", disse Uwe Martinz, presidente e CEO da COATL S.A. de C.V. "A Caban Systems é perfeita para nós, sua evolução técnica confere um valor agregado exclusivo e um TCO otimizado para nossa rede e nos permite evoluir em direção a soluções solares e modelos de negócios a partir de soluções analíticas baseadas em nuvem e IA em uma próxima fase do projeto."

A Caban Systems desenvolveu o Enduro, um conjunto de produtos de hardware e software, para integrar totalmente a energia autônoma ou de reserva em qualquer unidade de telecomunicações. O Enduro, equipado com a Plataforma Continuo, é capaz de identificar o uso de energia com monitoramento em tempo real e dados precisos, oferecendo aos clientes soluções de energia eficientes e econômicas. Com o uso de tecnologia inteligente, apoiada por um conjunto de produtos de hardware de íon de lítio e software viabilizado por IA, as comunidades em toda a costa de El Salvador não ficarão mais sem conexão com a internet.

"Com essa implementação, estamos extremamente orgulhosos do impacto positivo que nosso sistema de armazenamento de energia e software de monitoramento em tempo real terá nas comunidades de El Salvador", disse Alexandra Rasch, CEO da Caban Systems. "Durante a era da COVID-19, a conectividade confiável provou ser mais importante do que nunca para oferecer acesso a atendimento médico, emprego e educação de alta qualidade. Temos a obrigação de disponibilizar a conectividade para todos."

Sobre a COATL

A COATL S.A. de C.V. está construindo uma Arquitetura de Rede Aberta a nível nacional, oferecendo acesso a um Ecossistema de Digitalização que estamos desenvolvendo em conjunto com a NOKIA, a Caban Systems e a Secretaria de Inovação como líder da Agenda de Digitalização 2020-2030, com o objetivo de reduzir o abismo digital e proporcionar o desenvolvimento sustentável de El Salvador. Dentro de um modelo de negócios atacadistas, poderemos oferecer aos nossos clientes uma segurança de rede única com criptografia de dados de ponta a ponta sobre nossa camada de transporte DWDM e IP-MPLS com capacidade de 100 Gigas, o que nos permite oferecer aos nossos clientes os melhores acordos de nível de serviço. Estamos muito orgulhosos de que isso nos tenha permitido desempenhar um papel fundamental na Estratégia de Digitalização que está sendo implementada pela Secretaria de Inovação de El Salvador.

Sobre a Caban Systems: A Caban Systems, Inc. é uma provedora de soluções de infraestrutura energética, oferecendo soluções de ponta a ponta para algumas das maiores empresas de telecomunicações da América Latina, do Caribe e do Oriente Médio. Pioneira em uma plataforma de armazenamento de energia inteligente melhor na categoria para o setor de infraestrutura de telecomunicações, a Caban oferece as soluções de infraestrutura mais flexíveis e altamente distribuídas para seus clientes, reduzindo substancialmente as despesas operacionais e aumentando o tempo de atividade. A Caban está inaugurando uma nova era para provedores de telecomunicações e operadoras de torres, oferecendo acesso a energia confiável e de fonte renovável. Todo o hardware é projetado e fabricado pela Caban Systems, com sede em Burlingame, Califórnia. Para mais informações, acesse cabansystems.com.

