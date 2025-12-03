CABIO präsentiert auf der Fi Europe 2025 in Paris Innovationen im Bereich Lebensphasenernährung und eröffnet gleichzeitig seinen neuen globalen Hauptsitz

PARIS, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich der 30. Jubiläumsausgabe der Food Ingredients Europe 2025 präsentiert das führende chinesische Biotechnologieunternehmen CABIO sein umfassendes Portfolio an Nahrungsergänzungsmitteln und gibt gleichzeitig die offizielle Eröffnung seines neuen globalen Hauptsitzes – des Wuhan Synthetic Biology Innovation Hub – bekannt, der einen entscheidenden Sprung nach vorne bei der Erschließung der Zukunft der synthetischen Biologie darstellt.

Neuer globaler Hauptsitz stärkt Innovationsbasis

CABIO at Fi Europe 2025 Paris

Der hochmoderne Hauptsitz von CABIO ist mehr als nur eine Infrastruktur – er ist eine Erklärung der Zukunftspläne und der Innovationskraft Chinas im Bereich der synthetischen Biologie. Der Hub verkörpert drei Kernwerte: Vertiefung der Innovation durch eine offene Plattform, die brillante Köpfe zusammenbringt, um das grenzenlose Potenzial der synthetischen Biologie zu erforschen; Stärkung der Zusammenarbeit durch dynamische Räume, die Kreativität und interdisziplinäre Partnerschaften fördern; und Verstärkung der Wirkung durch fortschrittliche Einrichtungen und verbesserte F&E-Kapazitäten, um globalen Partnern einen größeren Mehrwert zu bieten und ein nachhaltiges Branchenwachstum voranzutreiben.

Präzise Erfassung von Branchentrends

Innova Market Insights zeigt, dass HMO-Inhaltsstoffe ein jährliches Wachstum von 18 % in allen Bereichen der Lebensphasenernährung verzeichnen, während der europäische Omega-3-Markt eine robuste CAGR von 7–9 % aufweist. Europäische Verbraucher legen zunehmend Wert auf nachhaltige Beschaffung, wissenschaftliche Validierung und Clean-Label-Lösungen, wobei Darmgesundheit, personalisierte Ernährung und Wellness in allen Lebensphasen zu den Kernschwerpunkten der Branche werden – Trends, die perfekt mit der Innovationsstrategie von CABIO übereinstimmen.

Fünf Kernproduktlinien

CABIO®ARA steht seit über 20 Jahren für exzellente Säuglingsernährung. Die CABIO®Omega-3-Serie aus nachhaltigen Mikroalgen deckt die Bedürfnisse von der Gehirnentwicklung von Säuglingen bis zur Herz-Kreislauf-Gesundheit von Erwachsenen ab. Keyshine®HMOs 2'-FL nutzt fortschrittliche Fermentation für Säuglingsnahrung, die der Muttermilch nachempfunden ist und sich bis zum Wohlbefinden von Erwachsenen erstreckt. Keyshine®N-Acetylneuraminsäure bietet doppelte Vorteile für die neurologische Entwicklung und die Gesundheit der Haut. Darüber hinaus bieten diversifizierte Anwendungslösungen maßgeschneiderte Partnerschaften für das gesamte Spektrum der Säuglings- bis Erwachsenennahrung.

Ein neues Kapitel der globalen Zusammenarbeit

Der neue Hauptsitz stärkt die globale Expansion von CABIO. Mit fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und einer offenen Innovationsplattform liefert CABIO weiterhin hochwertige, rückverfolgbare Nahrungsergänzungsmittel an europäische und globale Partner und treibt gemeinsam die nachhaltige Entwicklung in der Ernährungs- und Gesundheitsbranche voran. Besuchen Sie den Stand von CABIO und entdecken Sie unbegrenzte Möglichkeiten für Innovationen im Bereich der Ernährung.

Informationen zu CABIO

CABIO wurde 2004 gegründet und ist seit 2019 an der STAR-Börse in Shanghai notiert (Aktiencode: 688089). Das Unternehmen nutzt synthetische Biologie als Basistechnologie und verfügt über eine Technologieplattform, die wichtige Module wie stammspezifische Züchtung, präzise Zellregulation sowie effiziente Trennung und Reinigung umfasst. Durch innovative Methoden zur Herstellung von Zellfabriken und eine nachhaltige, biointelligente Fertigung bietet CABIO seinen Kunden weltweit hochwertige funktionelle Inhaltsstoffe, biobasierte Produkte und innovative Lösungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cabio.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836555/image.jpg