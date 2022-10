CACEIS en Royal Bank of Canada ondertekenen memorandum van overeenstemming over de voorgenomen overname van de activiteiten van RBC Investor Services in Europa

PARIJS en TORONTO, 19 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Vandaag hebben CACEIS, de asset servicing bankgroep van Crédit Agricole S.A. en Santander, en Royal Bank of Canada (RBC) bekendgemaakt dat zij een memorandum van overeenstemming hebben ondertekend met het oog op de overname door CACEIS van de Europese asset servicing-activiteiten van RBC Investor Services en het bijbehorende Maleisische uitmuntendheidscentrum. Dit omvat custody, global custody FX, fund administration, transfer agency, middle office en securities lending.

RBC Investor Services is een toonaangevende aanbieder van vermogensdiensten en heeft in Europa een beheerd vermogen (AuA) van ongeveer €1,2 biljoen en een bewaard vermogen (AuC) van ongeveer €0,5 biljoen. Samen zou de gecombineerde entiteit van RBC Investor Services en CACEIS ongeveer €4,8 biljoen aan AuC en €3,5 biljoen aan AuA hebben (alle cijfers op 31/03/2022).

De transactie zou twee sterke vermogensbeheerders in Europa samenvoegen en de positie van CACEIS als wereldleider op het gebied van asset servicing versterken, met toegang tot een breder en complementair klantenbestand en dienstenaanbod.

De integratie van RBC Investor Services in CACEIS zou schaalvoordelen en een sterkere concurrentiepositie opleveren omdat CACEIS zou profiteren van een grotere geografische aanwezigheid, een volledige dekking van de waardeketen en een uitgebreider aanbod voor zowel bestaande als nieuwe cliënten.

De uitvoering van de definitieve overeenkomsten tussen CACEIS en RBC vereist voorafgaand overleg met de betrokken ondernemingsraden van CACEIS.

De afronding van de voorgenomen transactie is afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuringen van regelgevende instanties en mededingingsautoriteiten, en zal naar verwachting plaatsvinden tegen het einde van het derde kwartaal van het kalenderjaar 2023.

Jean-François Abadie, CEO van CACEIS: "Deze combinatie met RBC Investor Services helpt ons onze positie als toonaangevende Europese speler op het gebied van asset servicing te consolideren. Wij versterken ons leiderschap in een reeks diensten, verbeteren onze positie in een aantal belangrijke markten, bouwen relaties op met wereldwijde vermogensbeheerders en vergroten onze capaciteiten en schaal. Bovendien brengen de medewerkers van RBC Investor Services hun deskundigheid op het vlak van de servicebehoeften van internationale beleggersklanten en distributiediensten mee."

Francis Jackson, CEO van RBC Investor Services, voegde daaraan toe: "We zijn trots op de activiteiten die we in Europa hebben opgebouwd en kijken er naar uit dat CACEIS de relaties met onze klanten verder kan verdiepen. Voor onze Europese klanten is dit een kans om te profiteren van de gecombineerde schaal van de Europese activiteiten en het expertisecentrum van RBC Investor Services in Maleisië en de wereldwijde aanwezigheid van CACEIS, terwijl wij ons op onze thuismarkt kunnen focussen op onze Canadese franchise voor vermogensdiensten. Groei is een constante in de track record van CACEIS. Dit is een belangrijke mijlpaal, aangezien zij hun positie als toonaangevende Europese beheerder van activa versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze voorgestelde transactie voordelen zal opleveren voor onze klanten en werknemers."

Deze transactie zal een minimaal effect hebben op de Common Equity Tier 1 (CET1) ratio en de winst per aandeel (EPS) van RBC. De voorgenomen transactie sluit de Canadese activiteiten van RBC Investor Services uit.

Over CACEIS

CACEIS is de asset servicing bankgroep van Crédit Agricole S.A. en Santander die zich toelegt op vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken, private equity en vastgoedfondsen, makelaars en zakelijke klanten. Via kantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië biedt CACEIS een breed gamma diensten aan op het gebied van uitvoering, clearing, forex, securities lending, custody, bewaarder en fondsenbeheer, ondersteuning van fondsdistributie, middle office outsourcing en issuer services. Met een AuC van €4,3 biljoen en een AuA van €2,3 biljoen is CACEIS Europees leider op het gebied van asset servicing en een van de belangrijkste spelers wereldwijd (cijfers per 31 maart 2022).

www.caceis.com

Over RBC Investor & Treasury Services

RBC Investor & Treasury Services levert vermogens- en betalingsdiensten aan zakelijke beleggers en financiële instellingen wereldwijd. Met CAD van €4,1 biljoen aan AuA staan klanten centraal in onze dienstverlening. Als financieel sterke partner richten wij ons op de bescherming van de activa van onze klanten en zetten wij daarbij gegevens en technologische oplossingen in om zinvolle inzichten te verschaffen, de activiteiten van onze klanten te vereenvoudigen en hun groei te ondersteunen.

Over RBC

Royal Bank of Canada is een wereldwijde financiële instelling met een doelgerichte, door principes geleide benadering om toonaangevende prestaties te leveren. Ons succes komt van de meer dan 92.000 werknemers die hun verbeeldingskracht en inzichten gebruiken om onze visie, waarden en strategie tot leven te brengen, zodat we onze klanten kunnen helpen bloeien en gemeenschappen in welvaart kunnen leven. Als de grootste bank van Canada en een van de grootste ter wereld op basis van marktkapitalisatie, hebben we een gediversifieerd bedrijfsmodel met een focus op innovatie en het bieden van uitzonderlijke ervaringen aan onze 17 miljoen klanten in Canada, de VS en 27 andere landen. Lees meer op rbc.com .

We zijn er trots op een breed scala aan gemeenschapsinitiatieven te ondersteunen door middel van donaties, gemeenschapsinvesteringen en vrijwilligersactiviteiten van medewerkers. Hoe wij dat doen ziet u op rbc.com/community-social-impact .

Waarschuwing ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van bepaalde effectenwetten, waaronder de "veilige haven"-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en alle toepasselijke Canadese effectenwetgeving, met betrekking tot de financiële prestaties van RBC en CACEIS overtuigingen, plannen, verwachtingen en schattingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht kunnen verklaringen omvatten met betrekking tot plannen voor de gecombineerde activiteiten van CACEIS en RBC Investor Services, de financiële, operationele en kapitaaleffecten van de voorgestelde transactie, onze strategieën of toekomstige acties, en onze doelstellingen en verplichtingen. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is bedoeld om onze aandeelhouders en financiële analisten te helpen de voorgestelde transactie te begrijpen en is mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Toekomstgerichte verklaringen worden doorgaans aangeduid met woorden als "geloven", "verwachten", "voorzien", "voorspellen", "anticiperen", "van plan zijn", "schatten", "doel", "plannen" en "projecteren" en soortgelijke uitdrukkingen van toekomstige of voorwaardelijke werkwoorden zoals "zal", "mogelijk", "zou moeten", "zou kunnen" of "zou willen".

Door de aard ervan vereisen toekomstgerichte verklaringen van ons aannames en zijn ze onderhevig aan inherente risico's en onzekerheden die de mogelijkheid doen ontstaan dat onze voorspellingen, vooruitzichten, projecties, verwachtingen of conclusies niet juist zullen blijken te zijn, dat onze aannames mogelijk niet correct zijn en dat onze werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van dergelijke voorspellingen, vooruitzichten, projecties, verwachtingen of conclusies.

We waarschuwen lezers om niet overmatig te vertrouwen op deze verklaringen, aangezien een aantal risicofactoren ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt. Deze factoren - waarvan vele buiten onze macht liggen en waarvan de effecten moeilijk te voorspellen zijn - omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de mogelijkheid dat de verwachte voordelen van de voorgestelde transactie, zoals het leveren van schaalvergroting en versterking van de concurrentiepositie, niet op het verwachte tijdstip of helemaal niet worden gerealiseerd als gevolg van veranderingen in de algemene economische en marktomstandigheden, rente- en wisselkoersen, monetair beleid, wet- en regelgeving en de handhaving daarvan, en de mate van concurrentie in de geografische en zakelijke gebieden waarin RBC Investor Services en CACEIS momenteel actief zijn; het risico dat eventuele aankondigingen met betrekking tot de combinatie negatieve effecten kunnen hebben op de marktprijs van de gewone aandelen van RBC; de mogelijkheid dat de activiteiten van RBC Investor Services en CACEIS niet presteren zoals verwacht of op een wijze die consistent is met historische prestaties; het vermogen om RBC Investor Services snel en effectief te integreren; ons vermogen om onze kapitaaldoelstellingen te bereiken; ons vermogen om meer producten aan klanten te cross-sellen; reputatierisico's en de reactie van de klanten en werknemers van RBC Investor Services op de transactie; het besteden van managementtijd aan integratiegerelateerde kwesties; verhoogde blootstelling aan wisselkoersschommelingen; materiële nadelige veranderingen in de economische en industriële omstandigheden; algemene concurrentie-, economische, politieke en marktomstandigheden; en andere risico's die worden besproken in de risicoparagrafen en het hoofdstuk Impact van COVID-19-pandemie van RBC's Jaarverslag 2021 en het hoofdstuk Risicobeheer van RBC's Q3 2022 Report to Shareholders, die allemaal bepaalde belangrijke factoren en risico's schetsen die van invloed kunnen zijn op onze toekomstige resultaten en ons vermogen om te anticiperen op en effectief om te gaan met risico's die voortvloeien uit alle voorgaande factoren.

We waarschuwen dat de voorgaande lijst van risicofactoren niet limitatief is en dat andere factoren onze resultaten ook negatief kunnen beïnvloeden. Bij het vertrouwen op onze toekomstgerichte verklaringen om beslissingen met betrekking tot ons te nemen, moeten investeerders en anderen de voorgaande factoren en andere onzekerheden en mogelijke gebeurtenissen zorgvuldig in overweging nemen. Materiële economische veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn uiteengezet in het hoofdstuk Economische, markt- en regelgevende beoordeling en vooruitzichten en voor elk bedrijfssegment onder de titelhoofden 'Strategische prioriteiten en Vooruitzichten' in het Jaarverslag 2021 van RBC, zoals bijgewerkt door de Economische, markt- en regelgevende beoordeling en vooruitzichten van het jaarverslag van RBC aan de aandeelhouders over het derde kwartaal van 2022.

Alle toekomstgerichte verklaringen in dit document vertegenwoordigen uitsluitend de opvattingen van RBC en CACEIS op de datum van dit document. RBC en CACEIS achten zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring, schriftelijk of mondeling, publiekelijk te herzien of bij te stellen, tenzij de wet dat vereist.

