CADIZ INC. ANUNCIA UNA OFERTA DIRECTA REGISTRADA de $40 MILLONES RESPALDADA POR LOS MAYORES ACCIONISTAS

Heerema IGS y Odey Asset Management dirigen la inversión en Cadiz para acelerar el desarrollo del suministro de agua limpia y asequible y reducir la deuda de la compañía

LOS ÁNGELES, 31 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cadiz Inc. (NASDAQ: CDZI, CDZIP) ("Cadiz," la "Compañía") anunció hoy que ha cotizado una oferta directa registrada (la "Oferta") de 10.5 millones de acciones comunes por un total de ingresos brutos de $40.32 millones. La Oferta estuvo dirigida por los accionistas de capital más grandes de la compañía, Heerema International Group Services SA ("Heerema IGS") y Odey Asset Management. Heerema IGS mantiene la propiedad beneficiosa de aproximadamente el 35 % de las acciones comunes de la Compañía. Los accionistas de larga data y diversos inversionistas nuevos también se suscribieron a acciones presentadas en la Oferta.

"Creemos que este financiamiento pone a Cadiz en la base más sólida posible para comenzar a construir, operar y entregar soluciones de agua limpia para la población de California", señaló Susan Kennedy, presidenta ejecutiva de Cadiz. "Este financiamiento nos permite acelerar los gastos de capital, reducir nuestra deuda y avanzar a toda marcha durante los próximos dos años".

La Compañía pretende utilizar los ingresos netos en efectivo de esta oferta para financiar los gastos de capital que se espera que aceleren el desarrollo del proyecto de suministro y almacenamiento de agua de la Compañía, reembolsar $15 millones de capital a su actual línea de crédito de $50 millones a su prestamista B. Riley Commercial Capital, LLC ("B. Riley Commercial"), proporcionar capital de trabajo y apoyar el desarrollo de recursos hídricos adicionales para satisfacer la creciente demanda en un cronograma acelerado.

B. Riley Securities ("BRS") actuó como agente de colocación exclusivo en la Oferta. Las acciones disponibles en la Oferta tuvieron un precio de $3.84 por acción, el precio de cierre del mercado de ayer. Se espera que la Oferta concluya con ingresos netos de aproximadamente $38.5 millones para la Compañía el 2 de febrero de 2023 o alrededor de esa fecha, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

En relación con el cierre de la Oferta, la compañía y su subsidiaria de propiedad absoluta Cadiz Real Estate LLC (en conjunto, los "Prestatarios"), esperan realizar una enmienda al acuerdo de crédito existente con B. Riley Commercial ("la Enmienda") que reducirá el monto principal pendiente a $35 millones y establecerá otras disposiciones como se describe en una presentación realizada hoy en el Formulario 8-K con la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"). Según la Enmienda, sujeto al cumplimiento de las condiciones específicas descritas en el Formulario 8-K, el vencimiento de la deuda pendiente de la Compañía se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

La Oferta se hizo en conformidad con una declaración de registro (archivo n.° 333-257159) que anteriormente se había presentado ante la SEC y que dicha entidad declaró vigente el 25 de junio de 2021. La Oferta se realiza únicamente mediante un suplemento de prospecto que forma parte de la declaración de registro. Un suplemento final de prospecto y un prospecto básico adjunto relacionado con la Oferta se presentarán ante la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. También puede obtener copias electrónicas del suplemento de prospecto y el prospecto básico adjunto, cuando estén disponibles, poniéndose en contacto con B. Riley Securities, dirigido a: Prospectus Department, 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209; teléfono: (703) 312-9580, o enviando un correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores descritos en el presente comunicado. No se realizará ninguna oferta, solicitud de oferta de compra o venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Cadiz Inc.

Fundada en 1983, Cádiz Inc. (NASDAQ: CDZI) es una compañía californiana que ofrece soluciones hídricas y se dedica a proporcionar acceso a agua limpia, confiable y asequible para las personas a través de una variedad de proyectos innovadores de suministro, almacenamiento, transporte y tratamiento de agua. Para obtener más información, visite www.cadizinc.com.

Acerca de Heerema IGS

Las compañías Heerema ofrecen soluciones y crean valor sostenible en proyectos dentro de la industria de la energía marina. Heerema gestiona toda la cadena de suministro de la ejecución de proyectos marinos y ofrece soluciones que incluyen diseño e ingeniería de vanguardia, planificación, logística, gestión de proyectos y la ejecución de proyectos sostenibles en todo el mundo. Heerema es propietaria y operadora de tres de los cinco buques marítimos de carga pesada del mundo, que están equipados con tecnologías de cero emisiones. Heerema tiene la misión de hacer posible lo imposible en alta mar como contratista marítimo líder en energías renovables. Desde 2020, Heerema ha sido reconocida como neutra en carbono. Para obtener más información, visite: https://www.heerema.com

Declaración precautoria sobre las declaraciones prospectivas

Esta publicación contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada, y dichas declaraciones prospectivas se realizan en conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las "declaraciones prospectivas" describen las expectativas, planes, resultados o estrategias futuras y generalmente están precedidas por palabras como "anticipa", "espera", "puede", "planea" o "hará". Las declaraciones prospectivas incluyen, sin limitaciones, proyecciones, predicciones, expectativas o creencias sobre eventos o resultados futuros y no son declaraciones de hecho histórico, incluidas declaraciones con respecto a los términos y condiciones y el momento de la oferta, el ingreso en la Enmienda, la prórroga del vencimiento de la deuda pendiente y el uso previsto de los ingresos. Se le advierte que tales afirmaciones están sujetas a una multitud de riesgos e incertidumbres que podrían causar que las futuras circunstancias, eventos o resultados difieran sustancialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas, incluyendo los riesgos de que la Oferta no se pueda completar con éxito, que la Enmienda no se complete con éxito en los plazos previstos, o en absoluto, nuestra capacidad de maximizar el valor de nuestros recursos de tierra y agua, y nuestra capacidad de obtener nuevos financiamientos según sea necesario para satisfacer nuestras necesidades actuales de capital de trabajo. Estos y otros riesgos se identifican en nuestros registros presentados ante la SEC, incluyendo, sin limitaciones, nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, y en otros registros presentados posteriormente por la Compañía ante la Comisión. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha en que se emitieron y se basan en las suposiciones y estimaciones de la administración a partir de esa fecha. No asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1844374/Cadiz_Logo.jpg

FUENTE Cadiz Inc.

SOURCE Cadiz Inc.