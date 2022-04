Caesars Entertainment choisit RateGain pour sa gestion des tarifs

BARCELONE, Espagne, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), un fournisseur de solutions SaaS pour le secteur des voyages et de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Caesars Entertainment, Inc. (Caesars), la plus grande société de jeux des États-Unis, pour fournir des informations tarifaires en temps réel afin d'améliorer la performance, la rentabilité et le revenu par chambre disponible dans plusieurs hôtels.

Dans le cadre de cet accord, Caesars mettra en œuvre les produits OPTIMA , PARITY+ et Closed Loop rate parity (Test Reservation) de RateGain dans plus de 50 établissements aux États-Unis.

Caesars a choisi le produit OPTIMA de RateGain pour bénéficier d'une veille concurrentielle en temps réel. Sa fonction MarketDRONE Narratives aidera chaque établissement Caesars à obtenir des informations exploitables pour assurer sa position de leader du secteur face aux changements soudains du marché.

Grâce à une plateforme multilingue facile à utiliser, OPTIMA offre une grande variété de canaux d'achat, ainsi que des informations automatisées sur le marché qui aideront l'équipe chargée des revenus de Caesars à améliorer son efficacité opérationnelle, notamment grâce à des fonctions modernes absentes des autres produits de renseignement tarifaire du marché.

De plus, les équipes chargées de la tarification détecteront également les fuites de revenus afin de s'assurer que Caesars est en phase avec tous ses partenaires de demande pour offrir les bons prix sur tous les canaux et valider toute violation de la parité tarifaire, contribuant ainsi à renforcer la transparence et à contrôler la stratégie de tarification de la chaîne hôtelière.

Envisageant avec optimisme l'avenir du voyage, Pavan Kapur, vice-président senior des opérations commerciales pour Caesars Entertainment, a déclaré : « Les produits innovants de RateGain nous aident à maintenir notre compétitivité sur tous nos marchés en permettant à nos équipes de prendre des décisions tarifaires éclairées. »

Commentant ce partenariat, Chinmai Sharma, président de RateGain pour le continent américain, a déclaré : « L'équipe de Caesars a toujours été un leader dans l'identification des tendances du marché et leur adoption pour offrir à ses clients la meilleure expérience à travers chaque point de contact. Offrir le bon prix pour chaque propriété à travers chaque canal est une grande partie de cette expérience, et nous sommes ravis que Caesars nous ait choisis pour les aider à améliorer l'efficacité de leur tarification et de leurs marges. »

Depuis le début de 2021, RateGain a lancé des produits axés sur l'intelligence artificielle pour aider l'industrie hôtelière à se rétablir et à s'adapter rapidement à la pandémie, dans le cadre desquels elle a lancé Demand AI pour prédire avec précision les changements de la demande et Content AI pour améliorer les conversions à travers les partenaires de la demande.

À propos de Caesars Entertainment, Inc.

Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR ) est la plus grande société de casinos et de divertissements aux États-Unis et l'un des fournisseurs de casinos et de divertissements les plus diversifiés au monde. Depuis ses débuts à Reno, Nevada, en 1937, Caesars Entertainment, Inc. s'est développée grâce au développement de nouveaux complexes, à des expansions et à des acquisitions. Les complexes de Caesars Entertainment, Inc. sont exploités principalement sous les marques Caesars®, Harrah's®, Horseshoe® et Eldorado®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.caesars.com/corporate .

À propos de RateGain

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2200 clients dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la rétention et l'expansion de leur part de marché. RateGain travaille avec les 23 premières chaînes hôtelières sur 30, les 25 premières agences de voyage en ligne sur 30 et tous les principaux loueurs de voitures, y compris 8 entreprises du classement Global Fortune500. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rategain.com

