Cafeicultores investem em mais produtividade para safra 2021 na FEMAGRI e Feira do Cerrado da Cooxupé

Feiras de negócios serão realizadas virtualmente

GUAXUPÉ, Brasil, 22 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé promoverá suas duas feiras anuais, a FEMAGRI (para cafeicultores do Sul de Minas e média mogiana do estado de São Paulo) e a Feira do Cerrado (para produtores do cerrado mineiro), entre os dias 01 e 26 de fevereiro de 2021, em ambiente virtual. Os cooperados poderão fazer seus negócios acessando o site dos eventos ou pelo aplicativo Cooxupé.

Os eventos estão entre os mais importantes do país voltados à cafeicultura e reúnem os principais lançamentos, oportunidades e soluções para o setor. A adaptação no formato digital ocorre por conta da pandemia de COVID-19, mas assegura aos mais de 15 mil cooperados as boas oportunidades de negócios para a safra deste ano.

Nas versões online, os cooperados poderão acessar todas as novidades e soluções para fechar seus negócios. Os núcleos da Cooxupé também estarão preparados para atender os produtores neste novo formato.

"É claro que gostaríamos de realizar nossas feiras no formato tradicional, em que recebemos as famílias dos nossos associados, mas o momento ainda é de distanciamento e estamos respeitando todos os protocolos para que nossas atividades aconteçam com segurança à saúde de todos. Estamos com boas expectativas", explica o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo.

Mesmo no formato virtual, o cooperado contará com todos os benefícios oferecidos pela Cooxupé nas feiras presenciais, como a operação barter, em que é possível utilizar o café como moeda de troca. Além disso, serão oferecidos prazos de pagamento que podem ser parcelados de 3 a 5 anos.

As feiras terão a participação de cerca de 80 empresas, apresentando novidades, entre elas tecnologia para agricultura de precisão, reforçando a tendência da agricultura 4.0, já que os equipamentos permitem ao produtor conectar todas suas operações e tomar melhores decisões com base em informações em tempo real.

"Quando o cooperado entrar no aplicativo e visitar algum produto, o vendedor será acionado e auxiliará o produtor em todo o processo. Desenvolvemos uma estrutura para proporcionar a maior comodidade e muito segurança nas transações para que o nosso associado tenha o mesmo nível de satisfação das edições tradicionais em que ocorrem a compra presencial", comenta o gerente Comercial e CRM da Cooxupé, José Geraldo Junqueira Filho.

Acesso: www.cooxupe.com.br/femagri e www.cooxupe.com.br/feiradocerrado . Também disponível no APP Cooxupé.

FONTE COOXUPÉ

