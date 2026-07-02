CAI conclut une recapitalisation avec JLL Partners, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance

Ce nouveau partenariat permet à CAI d'accélérer son expansion mondiale, ses investissements technologiques et l'amélioration de son offre de services

INDIANAPOLIS, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- CAI, une société de services professionnels spécialisée dans l'accélération de la préparation opérationnelle et de l'excellence dans les sciences de la vie et les environnements critiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu son opération de recapitalisation avec JLL Partners (« JLL »), une société de financement par capitaux propres du marché intermédiaire basée à New York spécialisée dans les investissements dans les secteurs de la santé, de l'industrie et des services aux entreprises.

Cette opération conclue s'inscrit dans la dynamique récente de CAI, marquée notamment par l'élargissement de son offre de services à ses clients internationaux en Australie et par la conclusion de nouveaux partenariats technologiques. Avec le soutien de JLL, CAI prévoit d'accélérer ses investissements dans les ressources humaines, la formation, les technologies de nouvelle génération, les acquisitions stratégiques et l'amélioration de son offre de services, tout en continuant à renforcer sa culture d'employeur de choix pour les professionnels techniques travaillant dans des secteurs hautement réglementés et d'importance vitale.

Depuis plus de 30 ans, CAI fournit des services de préparation opérationnelle à des clients issus de secteurs stratégiques, en faisant preuve de la rigueur technique, de la précision et de la constance que leurs environnements exigent. Ce partenariat avec JLL devrait s'appuyer sur la profonde expertise technique et les relations clients de longue date des plus de 700 professionnels de CAI présents en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, tout en soutenant les investissements continus de CAI dans ses ressources humaines, sa plateforme et ses capacités mondiales.

« La transaction étant désormais conclue, nous avons atteint l'objectif que nous nous étions fixé : nouer un solide partenariat avec JLL qui nous permettra d'améliorer et d'élargir notre offre de services, tout en explorant de nouvelles technologies, de nouveaux marchés et de nouveaux services », a déclaré Sheena Dempsey, PDG de CAI. « Ce partenariat repose sur le soutien apporté par JLL à notre stratégie d'entreprise, à nos collaborateurs et à notre vision de l'avenir. »

Phil Pursifull, directeur financier de CAI, a ajouté : « Je fais partie de CAI depuis près de 30 ans, et c'est l'un des moments les plus enthousiasmants de l'histoire de notre entreprise. Nous observons une forte demande de la part de nos clients, des progrès constants dans l'ensemble des technologies et des marchés que nous desservons, ainsi qu'une formidable opportunité d'investir dans les personnes et la culture qui ont toujours fait notre différence ».

NewVale Capital, une société de capital-développement spécialisée dans les entreprises de services liés aux sciences de la vie, a participé à cette opération en tant que partenaire d'investissement.

Bourne Partners et Stifel ont fait office de conseillers financiers de JLL Partners, tandis que Stout a fait office de conseiller financier de CAI.

À propos de CAI

CAI est une société de services professionnels composée d'experts en ingénierie, en qualité et en opérations, qui s'emploient à accélérer la préparation opérationnelle et à promouvoir l'excellence dans les sciences de la vie et les environnements critiques. Fortement ancrée dans les domaines de la mise en service, de la qualification et de la validation, CAI a évolué au cours des 30 dernières années en même temps que ses secteurs cibles, aidant les entreprises à rendre fiables et opérationnels des installations, des systèmes et des technologies complexes.

L'équipe chevronnée de CAI associe des compétences techniques approfondies à des processus éprouvés et à des outils modernes pour mener à bien les projets dans les délais et le budget impartis, en produisant des résultats qui font la différence dans des environnements hautement réglementés. Au cours de ces trois décennies, CAI a adopté de nouvelles modalités et a accompagné la transformation numérique de ses clients, tout en renforçant leur préparation opérationnelle. Alors que les exigences augmentent dans chaque secteur, CAI aspire à définir les critères qui régiront l'avenir de l'agilité, de la résilience et de l'excellence opérationnelle.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://caiready.com/.

À propos de JLL Partners

JLL Partners, LLC est une société de financement par capitaux propres du marché intermédiaire, qui dispose de plus de trente ans d'expérience dans la transformation d'entreprises des secteurs des soins de santé, de l'industrie et des services commerciaux. La société s'attache à s'associer à des entreprises qu'elle pense pouvoir aider à devenir des leaders du marché en combinant fusions et acquisitions stratégiques, initiatives de croissance organique et améliorations opérationnelles. L'équipe de JLL Partners est composée de professionnels de l'investissement et de partenaires opérationnels expérimentés, qui se concentrent sur la création de valeur à long terme dans l'ensemble de son portefeuille. Depuis sa création en 1988, JLL Partners a investi environ 9 milliards de dollars de capitaux propres dans 61 plateformes d'investissement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.jllpartners.com.

À propos de NewVale Capital

Fondée en 2021, NewVale Capital est une société de capital-développement spécialisée dans le secteur pharmaceutique qui investit dans des entreprises de services et de technologies génériques ayant fait leurs preuves et générant des recettes, au service de l'écosystème des sciences de la vie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.newvalecapital.com