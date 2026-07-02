CAI、JLL Partnersとの資本再編を完了し、新たな成長機会を切り開く

新たな提携により、CAIはグローバル展開、技術投資、サービス内容の強化を加速へ

インディアナポリス, 2026年7月2日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンスおよびミッションクリティカルな環境における運用準備態勢の強化と運用の卓越性向上を推進するプロフェッショナル・サービス企業であるCAIは本日、ヘルスケア、産業、ビジネス・サービス分野への投資に重点を置く、ニューヨークを拠点とする中堅企業向けプライベート・エクイティ企業であるJLL Partners（「JLL」）との資本再編取引を完了したと発表しました。

今回成立した取引は、オーストラリアにおけるグローバル顧客向けサービスの拡大や新たな技術提携など、CAIの最近の勢いを土台にしたものです。JLLの支援を受け、CAIは、人材、研修、次世代技術、戦略的買収、サービス内容の強化への投資を加速するとともに、規制が厳しくミッションクリティカルな業界に携わる技術系プロフェッショナルに選ばれる雇用主としての企業文化を引き続き発展させていく見込みです。

CAIは30年以上にわたり、重要産業の顧客企業に対し、その環境が求める技術的厳格性、精度、一貫性を備えた運用準備サービスを提供してきました。JLLとの提携は、北米、欧州、オーストラリア、アジアで活動するCAIの700人を超えるプロフェッショナルが有する深い技術的専門知識と長年にわたる顧客関係をさらに生かしながら、CAIによる人材、プラットフォーム、グローバルな対応力への継続的な投資を支援するものと期待されています。

CAI CEOのSheena Dempseyは、次のように述べました。「本取引が完了したことで、当社は当初目指していたことを達成しました。すなわち、新たな技術、地域、サービスを模索する中で当社のサービス内容を強化・拡大できるようにする、JLLとの強固なパートナーシップの構築です。この提携は、当社の事業戦略、人材、将来に向けたビジョンに対するJLLの支援を基盤としています。」

CAIのCFOであるPhil Pursifullは、次のように付け加えました。「私はCAIの一員として30年近く携わってきましたが、これは当社の歴史の中でも最も胸躍る瞬間のひとつです。顧客からの旺盛な需要、当社が携わる技術と市場での継続的な進展、そして、常に当社を際立たせてきた人材と企業文化に投資する大きな機会を目の当たりにしています。」

ライフサイエンス・サービス企業への投資に重点を置くグロース・エクイティ企業であるNewVale Capitalは、本取引の投資パートナーを務めました。

Bourne PartnersおよびStifelはJLL Partnersの財務アドバイザーを務め、StoutはCAIの財務アドバイザーを務めました。

CAIについて

CAIは、エンジニアリング、品質、運用分野の専門家で構成されるプロフェッショナル・サービス企業であり、ライフサイエンスおよびミッションクリティカルな環境における運用準備態勢の強化と運用の卓越性向上を推進しています。CQV（コミッショニング、適格性確認、バリデーション）に深く根差すCAIは、過去30年にわたり、サービスを提供する業界とともに進化し、組織が複雑な施設、システム、技術を安心して稼働開始できるよう支援してきました。

CAIの精鋭チームは、深い技術的専門知識と、実績のあるプロセスおよび最新のツールを組み合わせることで、プロジェクトを期限どおり、予算内で遂行し、規制の厳しい環境において重要な成果の実現を支援しています。CAIは30年以上にわたり、新たなモダリティを取り入れ、運用準備態勢を強化しながら、クライアントのデジタルトランスフォーメーションを支援してきました。業界の需要が高まる中、CAIは、俊敏性、レジリエンス、運用の卓越性の次の時代を形作るべく努めています。

詳しくはhttps://caiready.com/をご覧ください。

JLL Partnersについて

JLL Partners, LLCは、ヘルスケア、産業、ビジネス・サービス分野において30年以上にわたり企業変革を支援してきた、中堅企業向けプライベート・エクイティ企業です。同社は、戦略的な合併・買収、自律的成長施策、業務改善の組み合わせを通じて市場リーダーへと成長させる支援が可能だと考える企業との提携に注力しています。JLL Partnersのチームは、経験豊富な投資プロフェッショナルとオペレーティング・パートナーで構成され、投資先ポートフォリオ全体で長期的な価値創造を推進することに注力しています。1988年の設立以来、JLL Partnersは61件のプラットフォーム投資を通じて、約90億ドルのエクイティ資本を投資してきました。

詳しくはwww.jllpartners.comをご覧ください。

NewVale Capitalについて

2021年に設立されたNewVale Capitalは、ライフサイエンス・エコシステムにサービスを提供する、実績があり収益を上げているサービス企業および基盤技術企業に投資する、製薬サービス分野に特化したグロース・エクイティ企業です。

詳しくはwww.newvalecapital.comをご覧ください。

SOURCE CAI