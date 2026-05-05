CAI ouvre son prochain chapitre grâce à un investissement de JLL Partners

INDIANAPOLIS, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- CAI, une société de services professionnels qui se consacre à accélérer la préparation opérationnelle et à promouvoir l'excellence dans les sciences de la vie et les environnements critiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec JLL Partners, une société de financement par capitaux propres du marché intermédiaire basée à New York, qui investit principalement dans les secteurs des soins de santé, de l'industrie et des services aux entreprises, afin de soutenir sa prochaine phase de croissance.

Ce partenariat permet à CAI d'étendre sa présence mondiale, d'investir dans des technologies de nouvelle génération et d'améliorer son offre de services en vue de mieux soutenir ses clients opérant dans des environnements complexes, techniquement exigeants et hautement réglementés.

« Notre partenariat avec JLL marque une étape stratégique cruciale pour notre avenir », a déclaré Sheena Dempsey, directrice générale de CAI. « Depuis plus de 30 ans, CAI se définit par son souci constant de qualité et son attachement à bien faire. C'est sur cette base que nous avons pu devenir un partenaire de confiance dans tous les secteurs dans lesquels nous intervenons. Pour l'avenir, ce partenariat nous aidera à accroître notre impact en nous étendant géographiquement, en développant nos capacités dans les technologies de nouvelle génération et en continuant à produire des résultats à fortes retombées pour nos clients. Signe de la confiance dans l'entreprise que nous avons construite, l'investissement de JLL Partners présage également le niveau de croissance que nous pourrons atteindre. »

Vikas Mouli, directeur général de JLL Partners, a commenté : « Nous sommes ravis de nous associer à CAI à un moment où les secteurs des sciences de la vie et de la fabrication de pointe font l'objet d'investissements importants et connaissent des progrès technologiques rapides. CAI s'est forgé une solide réputation, fondée sur des décennies d'expérience inégalée, en contribuant à mettre en service avec précision et fiabilité des installations qui sont les fers de lance de leur secteur. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction de CAI et son talentueux personnel mondial afin de soutenir la croissance et l'innovation continues de l'entreprise. »

Comptant plus de 700 professionnels répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, l'équipe de CAI possède des compétences d'élite et entretient des relations de longue date avec les clients pour fournir des services exceptionnels et un niveau de performance reconnu à l'échelle mondiale. Le soutien financier de JLL Partners place CAI dans une position idéale pour continuer à réunir les meilleurs talents dans tous les secteurs, à développer leurs capacités grâce à une formation et à une visibilité de premier ordre, ainsi qu'à conduire chacun de ces secteurs vers l'avenir.

Remarque : JLL Partners et CAI ont signé les documents définitifs relatifs à cette opération, qui n'a toutefois pas encore été finalisée et reste soumise aux approbations réglementaires habituelles et à d'autres conditions.

À propos de CAI

CAI est une société de services professionnels composée d'experts en ingénierie, en qualité et en opérations, qui se consacrent à accélérer la préparation opérationnelle et à promouvoir l'excellence dans les sciences de la vie et les environnements critiques. Fortement ancrée dans les domaines de la mise en service, de la qualification et de la validation, la société CAI a évolué au cours des 30 dernières années en même temps que ses secteurs cibles, en aidant les entreprises à rendre fiables et opérationnels des installations, des systèmes et des technologies complexes.

L'équipe chevronnée de CAI associe des compétences techniques approfondies à des processus éprouvés et à des outils modernes pour mener à bien les projets dans les délais et le budget impartis, en produisant des résultats qui font la différence dans des environnements hautement réglementés. Au cours de ces trois décennies, CAI a adopté de nouvelles modalités et a accompagné la transformation numérique de ses clients, tout en renforçant leur préparation opérationnelle. Alors que les exigences augmentent dans chaque secteur, CAI aspire à définir les critères qui régiront l'avenir de l'agilité, de la résilience et de l'excellence opérationnelle.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://caiready.com/.

À propos de JLL Partners

JLL Partners, LLC est une société de financement par capitaux propres du marché intermédiaire, qui dispose de plus de trente ans d'expérience dans la transformation d'entreprises des secteurs des soins de santé, de l'industrie et des services commerciaux. La société s'attache à s'associer à des entreprises qu'elle pense pouvoir aider à devenir des leaders du marché en combinant fusions et acquisitions stratégiques, initiatives de croissance organique et améliorations opérationnelles. L'équipe de JLL Partners est composée de professionnels de l'investissement et de partenaires opérationnels expérimentés, qui se concentrent sur la création de valeur à long terme dans l'ensemble de son portefeuille. Depuis sa création en 1988, JLL Partners a investi environ 8 milliards de dollars de capitaux propres dans 61 plateformes d'investissement.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.jllpartners.com.

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