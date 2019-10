Caixa Econômica leva cerca de 1 mil imóveis a leilão online. Saiba como participar

O leilão será um grande evento, realizado apenas na modalidade online, onde o participante poderá ofertar seu lance de qualquer local, basta apenas ter acesso à internet. Esta é uma excelente oportunidade para quem busca uma nova moradia ou um investimento econômico. Os interessados podem conferir as informações sobre cada um dos imóveis, como fotos e localização exclusivamente no site da Sato Leilões ( www.satoleiloes.com.br ).

Como participar?

Os participantes precisam se cadastrar antecipadamente, qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar imóveis da Caixa Econômica Federal. Clientes que desejarem participar poderão verificar antes do Leilão em qualquer agência da Caixa o financiamento em seu nome, bem como usar o saldo do FGTS, desde que consulte condições de pagamento do imóvel. Todos os participantes poderão acompanhar os leilões na modalidade online e ofertar seu lance.

Datas e horários

29/10 às 11h

31/10 às 9h

31/10 às 15h

14/11 às 10h

14/11 às 15h

Mais informações no site da Sato Leilões: www.satoleiloes.com.br

Tel: 4223-4343

FONTE Sato Leilões

