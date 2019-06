CAIXA Registra Lucro Líquido de R$3,9 Bilhões no 1T19, 23% Superior ao 1T18

BRASÍLIA, Brasil, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ("CAIXA" ou "Banco"), o maior banco brasileiro em número de clientes, anuncia o resultado consolidado do primeiro trimestre de 2019 (1T19).

No primeiro trimestre de 2019, com o começo da nova gestão, a CAIXA iniciou o processo de redirecionamento de sua estratégia, baseada nas premissas de ser um banco rentável e com foco na valorização da sociedade brasileira. Para tanto, foram definidos 7 eixos para os próximos anos, englobando: Meritocracia, Controle de Custo, Crédito, Governança, Monetização de Ativos, Mais Brasil e Legado.

Destaques Financeiros e Operacionais:

O crescimento do lucro líquido no 1T19 foi decorrente, principalmente, de maiores receitas de prestação de serviços, da redução de 24,4% nas despesas de PDD, e da estabilidade da margem financeira comparativamente ao 1T18.



As receitas com prestação de serviços aumentaram 2,3% em 12 meses, chegando a R$6,5 bilhões até março de 2019, influenciadas pelo aumento de 19,8% nas receitas de serviços com fundos de investimento e 8,5% nas receitas de convênios e cobrança bancária.



bilhões até março de 2019, influenciadas pelo aumento de 19,8% nas receitas de serviços com fundos de investimento e 8,5% nas receitas de convênios e cobrança bancária. O resultado bruto da intermediação financeira atingiu R$9,6 bilhões no 1T19, evolução de 10,6% em 12 meses, influenciado, principalmente, pela redução de 24,4% nas despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa.



bilhões no 1T19, evolução de 10,6% em 12 meses, influenciado, principalmente, pela redução de 24,4% nas despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) registrou 15,8% em março de 2019, estável em relação ao obtido em março de 2018. O retorno sobre o ativo médio (ROAA) alcançou 1,0%, aumento de 0,2 p.p. em 12 meses.



O Índice de Eficiência Operacional alcançou 48% em 12 meses, leve crescimento de 0,4 p.p. O índice de cobertura das despesas administrativas evoluiu 2,5 p.p. e atingiu 79,4% e o índice de cobertura das despesas de pessoal totalizou 123%, melhora de 3,4 p.p. em 12 meses.



Os Pagamentos de Benefícios Sociais cresceram 6% comparado com 1T18, alcançando R$7,6 bilhões no 1T19.

Webcast do 1T19: 24 de junho de 2019, 09h00 (Brasil) no link https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=4f28a215-f6be-46bf-a28d-e097d4447696

Documentos da Divulgação 1T19: release de resultado, apresentação e demonstrações financeiras completas já disponíveis: www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/relacoes-com-investidores/

Contato: Relações com Investidores, relacoes.investidores@caixa.gov.br

Sobre a Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br): a CAIXA é o maior banco brasileiro em número de clientes que totalizam 93 milhões, com 96 milhões de cartões de débito, responsáveis por 37% da poupança nacional e 69% do crédito habitacional.

FONTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Related Links

http://www.caixa.gov.br



SOURCE CAIXA ECONOMICA FEDERAL