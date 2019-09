Caixa Seguridade fecha acordo de R$ 7 bilhões com CNP Assurances

O acordo ainda prevê mecanismo de incentivo (earn-out) limitado a R$800 milhões adicionais

BRASÍLIA, Brasil, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ("CAIXA" ou "Banco"), o maior banco brasileiro em número de clientes, anuncia que a Caixa Seguridade e a CNP Assurances assinaram, nesta quinta-feira, dia 19, aditamento ao acordo celebrado em agosto de 2018. Conforme divulgado ao mercado em março, as partes decidiram reabrir as negociações para definir ajustes e eventuais complementos. Dentre os ajustes, está previsto que a empresa francesa pagará à Caixa Seguridade o montante de R$7 bilhões pela participação de 40% na parceria com duração de 25 anos. O acordo ainda prevê mecanismo de incentivo atrelado ao desempenho e lucratividade (earn-out), limitado a R$800 milhões, a ser pago em 2 parcelas, em 2024 e 2026. Segundo o Presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, "essa é uma operação muito importante que já estava em negociação e que nos permitiu vários avanços, entre eles as questões relacionadas à governança", concluiu.

O acordo trata de uma nova estrutura societária para exploração, com exclusividade, da rede de distribuição da CAIXA, nos ramos de seguros de vida e prestamista e de produtos de previdência. Durante o evento, realizado no escritório da CAIXA em São Paulo, o CEO Global da CNP Assurances, Antoine Lissowski, destacou o grande potencial de negócios da parceria: "Nós consideramos que o potencial desse negócio é muito grande. O Brasil representa 20% da nossa atividade e foi a nossa primeira operação internacional. A visão é que teremos mais receitas nesse negócio daqui pra frente, já que no Brasil o mercado de seguros representa de 4% a 5% do PIB, enquanto na França é o dobro", afirmou.

As principais alterações da negociação incluem, além do aumento dos valores a serem pagos pela CNP, a definição de data para o fechamento da operação e a extensão em 5 anos do prazo da parceria. Laurent Jumelle, diretor geral da Caixa Seguros Holding, empresa controlada pela CNP e que tem a Caixa Seguridade como acionista, reforçou durante a cerimônia de assinatura, que "esse acordo reflete a continuidade de uma parceria de sucesso que começou há 20 anos. A força da rede CAIXA, somada ao seu propósito e compromisso social, permite que hoje sejamos a grande seguradora dos brasileiros."

Para o Diretor Presidente da Caixa Seguridade, Marco Antônio Barros "essa é uma vitória que consagra a CAIXA como grande provedora de soluções de proteção, seja para as pessoas, famílias e empresas". Ele destacou, ainda, que o fechamento e a implementação da operação, que abrange apenas uma parte do perímetro da parceria atual, ainda estão sujeitos ao cumprimento de condições suspensivas. "Ainda precisamos das aprovações dos órgãos regulatórios, como da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)", finalizou.

