CaixaBank, juntamente com a start-up Revelock, está desenvolvendo uma solução de Inteligência Artificial para reforçar a segurança digital

MADRI, 20 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O CaixaBank trabalhou em conjunto com a Revelock, recentemente adquirida pela Feedzai, para desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial que tem o objetivo de prevenir fraudes nos canais bancários digitais. A parceria faz parte da estratégia de colaboração mais ampla do CaixaBank com start-ups para identificar grandes talentos e acelerar a inovação.

A tecnologia, que já está integrada no CaixaBankNow, a plataforma bancária on-line do CaixaBank, detecta alterações nos padrões habituais de comportamento dos clientes durante transações on-line que podem ser o resultado de tentativas de fraude por criminosos cibernéticos. A solução avalia continuamente as interações on-line dos usuários e as compara com padrões de risco, oferecendo mais segurança a todos os usuários dos serviços bancários on-line do CaixaBank.

Por meio dessa parceria, o CaixaBank está reforçando sua estratégia de aplicar tecnologias de ponta à digitalização de seus processos, à criação de novos serviços financeiros e ao controle de fraudes. Também está progredindo na aplicação da biometria em sua estratégia de segurança, uma tecnologia que reforça a segurança de identificação, ao mesmo tempo que se mantém transparente para o cliente. O CaixaBank tem sido um pioneiro global no desenvolvimento de projetos que envolvem tecnologia biométrica, como utilizar reconhecimento facial em caixas eletrônicos para fazer saques sem inserir senhas.

Colaboração com start-ups

O projeto também é o resultado do compromisso do banco com uma estratégia de colaboração com start-ups, que permite ao banco melhorar sua agilidade e eficiência em inovação, acelerar o tempo da ideia até a implementação e identificar talentos. Por sua vez, para as start-ups, colaborar com empresas como o CaixaBank permite que elas cresçam rapidamente.

O CaixaBank trabalha com a Revelock em projetos de segurança digital e prevenção de fraudes desde 2015.

CaixaBank, líder em inovação

Tecnologia e digitalização são fundamentais para o modelo de negócios do CaixaBank, que tem mais de dez milhões de clientes digitais, a maior base de clientes digitais de Espanha.

Graças a sua estratégia de transformação digital, o CaixaBank se tornou um dos bancos melhor conceituados do mundo pela qualidade de seus produtos e serviços digitais, com prêmios como "Melhor Banco da Espanha de 2021" e "Melhor Transformação Bancária do Mundo em 2021" pela Euromoney, além de "Melhor Banco da Espanha e da Europa Ocidental em 2021" pela revista Global Finance dos EUA. Esses prêmios juntam-se aos obtidos nas áreas de banco digital e inovação, como "Inovador Financeiro Excepcional na Europa Ocidental em 2021", "Melhor Banco Digital de Consumo na Espanha em 2020" e "Melhor Aplicativo Móvel Bancário de Consumo na Europa Ocidental em 2020". Na área de bancos privados, o CaixaBank foi escolhido "Melhor Banco Privado para Análise de Big Data e IA na Europa em 2021".

Sobre a Revelock

A Revelock permite que empresas de serviços financeiros e fintechs respondam a ataques on-line de falsificação e manipulação de identidade sem atrapalhar a experiência do cliente.Protegendo mais de 50 milhões de clientes bancários em todo o mundo, a plataforma de detecção e resposta a fraudes da Revelock combina biometria comportamental, análises de redes e dispositivos com Inteligência Artificial híbrida e tecnologias de aprendizagem profunda para criar uma BionicID™, que possibilita o "Conheça Seu Usuário" (KYU) de forma contínua, identifica criminosos cibernéticos e reduz o risco, independentemente do tipo de ataque.A recente aquisição da Feedzai, a plataforma em cloud líder mundial de gestão de riscos financeiros, resultou na criação da maior Rede de Inteligência Financeira (FIN) do mundo, um banco de dados de mais de um trilhão de pontos de dados, sessões e perfis legítimos e perigosos.

FONTE Revelock

SOURCE Revelock