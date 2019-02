Cal/OSHA sanciona a contratista de instalación de tuberías por derrumbe de zanja fatal en Daly City

FOSTER CITY, California, 15 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cal/OSHA ha emitido sanciones de $242,600 al contratista Platinum Pipeline, Inc. del Área de la Bahía por no proteger a sus empleados que trabajaban en una zanja en un lugar de construcción. Los investigadores determinaron que la compañía de Livermore cometió violaciones graves y deliberadas de seguridad al hacer que los empleados continuaran aplanando el fondo de la zanja sin proveer protección, incluso después de determinar que el suelo era inestable. Como resultado, una pared de la excavación de 14 pies de alto se desplomó y mató a un trabajador el 27 de julio de 2018.

"Las excavaciones deben ser entibadas, inclinadas o blindadas de forma apropiada antes de que los trabajadores entren", dijo Juliann Sum, directora de Cal/OSHA. "El empleador que supervisaba esta operación conocía los peligros pero no tomó las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores".

Los trabajadores de Platinum Pipeline, Inc. excavaban zanjas para instalar dos desagües fluviales en un lugar de construcción residencial en Daly City. Tres de los cinco trabajadores recibieron capacitación y eran competentes en excavaciones, y los extremos de la zanja habían sido inclinadas para prevenir derrumbes. Sin embargo, un costado no había sido inclinado debido a preocupaciones de que podría caerse un poste de servicio público cercano.

Uno de los operadores observó una grieta grande en la tierra blanda de la pared sin protección. Se les dijo a dos trabajadores que tuvieran cuidado, pero se permitió que continuara el trabajo. Cuando la pared sin protección se desplomó, uno de los trabajadores logró escapar, pero el segundo trabajador fue aplastado fatalmente.

Cal/OSHA sancionó a Platinum Pipeline, Inc. por 10 violaciones, incluyendo dos clasificadas como graves y deliberadas relacionadas con un accidente, cinco graves y tres generales. Se sancionaron las violaciones graves y deliberadas relacionadas con un accidente por no asegurar que ningún trabajador entre en la zanja hasta que se establezca un sistema de protección adecuado para asegurar su seguridad, y por no sacar a los trabajadores de la excavación una vez que una persona competente observó los peligros de derrumbe. Las violaciones de categoría grave incluyeron el incumplimiento del empleador de sujetar el poste de servicio público y varios peligros de seguridad de la excavación como la colocación de material excavado demasiado cerca del borde de la excavación.

Se sanciona una violación grave cuando existe una posibilidad real de muerte o grave daño como producto de la violación. Se emite una violación deliberada cuando el empleador conoce la ley y sin embargo la viola, o cuando el empleador sabe que existe una condición peligrosa y no hace ningún esfuerzo razonable por corregirla.

Cal/OSHA ofrece extensa información y recursos sobre la seguridad al trabajar en la industria de la construcción, incluyendo cómo realizar operaciones de zanjas y excavaciones. Antes de iniciar un trabajo de excavación, la ubicación aproximada de todas las instalaciones subterráneas que pueden ser encontradas durante las operaciones de excavación deberá determinarse y se deberá hacer la notificación apropiada a la agencia apropiada en el Norte o Sur de California. Se tiene que obtener un permiso de la oficina de distrito local de Cal/OSHA antes de la construcción de las excavaciones de cinco pies de profundidad o más en las que se requiere que una persona descienda.

Cal/OSHA ayuda a proteger a los trabajadores contra los peligros laborales de la seguridad y salud en casi todos los lugares de trabajo en California. Los Servicios de Consulta de Cal/OSHA proveen ayuda gratuita y voluntaria a los empleadores para mejorar sus programas de seguridad y salud. Los empleadores deben llamar al (800) 963-9424 para obtener ayuda de los Servicios de Consulta de Cal/OSHA.

Los empleados con preguntas o reclamos relacionados con el trabajo pueden llamar al Centro de atención telefónica del DIR en inglés o español al 844-LABOR-DIR (844-522-6734). La línea de Información para los Trabajadores de California 866-924-9757 provee información grabada en inglés y español sobre diversos temas relacionados con el trabajo. Los reclamos se pueden presentar de forma confidencial en las oficinas distritales de Cal/OSHA .

Para consultas de medios, contacte a Peter Melton o Jeanne-Mairie Duval al (510) 286-1161. Se recomienda a los medios suscribirse para recibir alertas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa del DIR u otras actualizaciones departamentales.

https://www.facebook.com/CaliforniaDIR

https://twitter.com/CA_DIR

http://www.youtube.com/CaliforniaDIR

http://www.dir.ca.gov/email/listsub.asp?choice=1

El Departamento de Relaciones Industriales de California, creado en 1927, protege y mejora la salud, seguridad y bienestar económico de más de 18 millones de trabajadores y ayuda a sus empleadores a cumplir con las leyes laborales estatales. DIR es parte de la Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral. Para consultas no relacionadas con los medios contacte al Centro de atención telefónica de DIR al 1-844-LABOR-DIR (1-844-522-6734) para obtener ayuda para localizar la división o programa en nuestro departamento.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/818968/DIR_Logo.jpg

FUENTE California Department of Industrial Relations; Cal/OSHA

Related Links

http://www.dir.ca.gov



SOURCE California Department of Industrial Relations; Cal/OSHA