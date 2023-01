Calero-MDSL devient Calero pour refléter la simplicité de ses produits

ROCHESTER, New York, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Calero-MDSL, un leader dans le domaine à forte croissance des logiciels de gestion des dépenses technologiques, a annoncé aujourd'hui une nouvelle image de marque. En plus de changer le nom de l'entreprise à Calero et celui de sa plateforme à Calero.com, la société a dévoilé un nouveau logo et une identité actualisée.

Calero-MDSL has rebranded to Calero, renaming its platform to Calero.com, and unveiling a new logo and refreshed visual identity. See more at www.Calero.com

« En examinant notre feuille de route pour l'avenir, nous nous sommes rendu compte que notre marque et notre image devaient refléter non seulement notre philosophie axée sur la simplicité, mais aussi notre approche qui privilégie l'utilisation de la technologie pour résoudre les problèmes de gestion des dépenses. Le fait de raccourcir notre nom à Calero permet de conserver la familiarité de la marque, tandis que la nouvelle identité visuelle incarne notre énergie inépuisable, a déclaré Scott Gilbert, président-directeur général. Dans le même temps, nous voulions mettre en évidence la voie évolutive que nous avons empruntée pour offrir le seul logiciel capable de gérer les dépenses liées aux télécommunications, aux services mobiles et aux plateformes SaaS et UCaaS dans une seule plateforme. Quoi de mieux pour célébrer cette réalisation que de renommer la plateforme de manière à la relier intrinsèquement au nom de l'entreprise ? »

La nouvelle apparence annonce avec audace la voie novatrice de l'entreprise, qui a été marquée en 2022 par les jalons suivants :

Elle est devenue le seul fournisseur qui offre une interface moderne, des mises à niveau continues en temps réel et des analyses avancées à tous les clients de la plateforme Calero.com.

Elle a relevé un des principaux défis de la gestion des dépenses en télécommunications, en lançant sa fonctionnalité de visualisation automatisée des inventaires et des réseaux, qui permet d'obtenir sans effort des données exactes sur les inventaires.

Elle a bouleversé la norme de l'industrie en lançant une fonctionnalité complète de gestion des dépenses SaaS et UCaaS, accessible au sein de la même plateforme d'entreprise à qui les clients font confiance pour leurs programmes de gestion des dépenses en télécommunications et services mobiles.

« La plateforme Calero.com continuera d'être la meilleure solution à la fois pour le présent et pour la suite. Malgré tout l'enthousiasme que suscite cette annonce, je suis encore plus excité par les possibilités que réserve le reste de 2023. Restez à l'affût des prochaines annonces de l'entreprise », a conclu M. Gilbert.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Calero.com.

À propos de Calero

Calero est le principal fournisseur de services de gestion des dépenses technologiques, gérant plus de 25 milliards de dollars de dépenses dans le monde entier pour des milliers d'organisations dans 102 pays. Profondément engagée envers l'innovation et la réussite des clients, Calero s'associe à des organisations pour fournir une solution de gestion des dépenses technologiques modernisée et centralisée qui prend en charge la gestion des dépenses liées aux télécommunications, les services de mobilité gérés ainsi que la gestion des abonnements SaaS. Calero est le leader de l'industrie en ce qui a trait aux initiatives qui résolvent des problèmes de marché omniprésents, et continue d'être reconnue par les analystes de l'industrie pour ses réalisations primées. L'entreprise s'engage à servir les clients à l'aide de solutions innovantes qui offrent une visibilité, un contrôle et une optimisation de l'ensemble de leur écosystème technologique.

À propos d'Oak Hill Capital

Oak Hill Capital est une société de capital-investissement qui gère depuis sa création plus de 16 milliards de dollars en engagements initiaux de capital et en co-investissements. Au cours des 35 dernières années, Oak Hill Capital et ses prédécesseurs ont investi dans près de 100 transactions de capital-investissement, dans de vastes segments de l'économie des États-Unis et de l'économie mondiale. Oak Hill Capital adopte une approche thématique axée sur l'industrie pour investir dans les secteurs des services, de l'industrie, des médias et de la communication, ainsi que des consommateurs. Oak Hill collabore activement avec les équipes de direction en vue de mettre en œuvre des initiatives stratégiques et opérationnelles destinées à créer de la valeur pour les franchises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.oakhill.com.

À propos de Riverside Partners

Fondée en 1989, Riverside Partners est une société de capital-investissement présente sur le marché intermédiaire et basée à Boston, qui investit actuellement dans Riverside Fund VI, L.P. Le fonds met l'accent sur les entreprises axées sur la croissance, qui opèrent dans les secteurs de la santé et de la technologie. Spécialisé dans les partenariats avec les fondateurs, propriétaires et équipes de direction, Riverside Partners met toute son expertise et son savoir-faire opérationnel au service des sociétés de son portefeuille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.riversidepartners.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1988265/Calero_MDSL___Rebrands_as_Calero.jpg

SOURCE Calero-MDSL