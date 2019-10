Caliber Ophthalmics lança linha de produtos Sharpoint Edge CC3D Plus no Encontro da AAO em São Francisco

WESTWOOD, Massachusetts, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Caliber Ophthalmics, divisão da Surgical Specialties Corporation (SSC), anunciou hoje o lançamento global de sua linha de bisturis de incisão de faco Sharpoint™ Edge™ Clear Control 3D Plus no Encontro Anual da Academia Americana de Oftalmologia (AAO – American Academy of Ophthalmology), a ser realizado de 12 a 15 de outubro de 2019, em São Francisco, Califórnia.

"Estamos muito satisfeitos com o lançamento dos bisturis de incisão de faco Sharpoint Edge CC3D Plus no Encontro da AAO deste ano", disse o gerente geral de Oftalmologia da Caliber, Yong Sun. "O projeto inovador do CC3D garante aos cirurgiões de catarata um controle mais preciso e a habilidade de criar uma incisão tridimensional que pode dar suporte à inserção de instrumentação redonda".

"É preciso ver para crer e, assim, estamos oferecendo aos médicos a oportunidade de testar o CC3D Plus em um ambiente simulado em nosso estande no Encontro da AAO", afirmou Sun. "Realizamos testes similares no recente Congresso da ESCRS em Paris e ficamos muito estimulados com as impressões que os médicos tiveram do produto e do teste simulado".

Os bisturis de incisão faco Sharpoint Edge CC3D Plus têm microbiséis verticais na geometria de suas lâminas, que produzem uma incisão tridimensional, projetada para aumentar o controle do cirurgião, favorecendo especialistas oftálmicos de todo o mundo. O projeto único da lâmina possibilita o uso de menor força de penetração, em comparação com lâminas de incisão faco padrão, resultando em maior agudeza. A linha de produtos vem em uma variedade completa de tamanhos e está disponível para avaliação globalmente.

Testes na AAO: os médicos podem testar o Sharpoint Edge CC3D Plus e receber amostras do produto no Encontro da AAO em São Francisco, Califórnia, no estande no 5843 da Caliber.

Mais conhecida no mercado oftálmico por seus bisturis microcirúrgicos Sharpoint e suturas cirúrgicas, a SSC se especializou em projetar e fabricar bisturis cirúrgicos de alto desempenho e produtos de fechamento de feridas desde 1969. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 90 países. Com a adição da Unique Technologies e da VPM Surgical, a empresa expandiu significativamente seu desenvolvimento e sua expertise em fabricação de lâminas oftálmicas e instrumentação de corte e planeja adicionar um centro de excelência em fabricação e engenharia oftalmológica na Pensilvânia.

A Surgical Specialties Corporation, sediada em Westwood, Massachusetts, desenvolve e fabrica instrumentos cirúrgicos como OEM de marcas próprias conhecidas, por mais de 50 anos. A Surgical Specialties Corporation oferece um dos portfolios mais abrangentes de lâminas e suturas disponíveis, incluindo produtos inovadores tais como Quill™ Knotless Tissue-Closure Device (dispositivo de fechamento de tecidos sem nós). A SSC se dedica a exceder as necessidades do mercado cirúrgico especializado, mantendo parcerias de confiança nas áreas de odontologia, oftalmologia, cirurgia plástica, dermatologia, ortopedia, urologia, microcirurgia, veterinária e trauma. Visite-nos em www.surgicalspecialties.com e www.caliberophthalmics.com.

