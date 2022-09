California Condor, uma banda da Estônia, lança um vídeo histórico dedicado a dois ex-membros da banda que morreram cedo demais

PARNU, Estônia, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A California Condor lançou um vídeo dedicado a dois ex-membros da banda que morreram cedo demais. Ken Loosaar faleceu aos 28 anos e Johannes Kuslap aos 27 anos. Esses dois homens ajudaram a banda a encontrar sua base e, se não fosse por eles, a banda não estaria onde está hoje. Com este vídeo, a California Condor gostaria de prestar homenagem a esses dois grandes homens, porque não há poucas palavras para pessoas como eles.

A California Condor é uma banda originária da Estônia, um pequeno país do norte da Europa. Fundada em 2021, a banda tem dois estilos de música: Post Grunge & Metal Alternativo e Hip-Hop com um toque de Metal. A banda será apresentada na Worldwide Music Expo, em Lisboa, de 19 a 23 de outubro.

Sua última faixa "The Band" é um exemplo de sua música singular. A bateria provoca as batidas do mix e trazem a energia ao som. As guitarras marcam muita presença e oferecem uma camada de som marcante, sintetizando o ebb e finalizando a faixa em uma dimensão totalmente diferente. Uma mistura de vocais suaves e diversificados e refrões screamo-esc produzem uma faixa textualmente diversa e única em homenagem aos membros da banda que partiram cedo demais.

Uma recordação memorável.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=_CiKz7XiPIw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904638/California_Condor.jpg

FONTE Apocalypse Children Recordings (ACR Service OÜ)

