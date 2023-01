Calterah lance de nouvelles familles de SoC radar à ondes millimétriques - Alps-Pro et Andes

SHANGHAI, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 20 décembre, Calterah Semiconductor a lancé deux nouvelles familles de SoC radar à ondes millimétriques, Alps-Pro et Andes, lors de sa journée Calterah 2022 dont le thème était « Next Wave ». Cliquez ici pour regarder la vidéo complète sous-titrée.

Alps-Pro

Alps-Pro SoC Andes SoC

Alps-Pro est développé sur la base de la plateforme SoC radar à ondes millimétriques d'Alps, mais avec des caractéristiques plus puissantes, plus robustes et plus optimales (PRO). Le dispositif Alps-Pro est un SoC 4T4R à faible puissance avec la plus petite taille de puce parmi ses semblables sur le marché. Le radar prospectif basé sur Alps-Pro peut avoir une portée maximale de détection de 240 m, avec une précision angulaire de ±0,1° et une résolution de 3°. Indiscutablement, Alps-Pro peut mieux répondre aux exigences des systèmes radar pour la conduite intelligente L2+.

Par rapport aux produits Alps, le produit Alps-Pro présente les avantages significatifs suivants :

Système émetteur-récepteur FMCW

Déphaseur plus précis, isolation canal à canal plus élevée, budget de liaison RF plus important

Atténuation réduite des signaux parasites ; CISPR 25 Classe 5 pour la CEM ; détection 100 % plus rapide des mécanismes de sécurité fonctionnelle

Accélérateur de bande de base (BBA) pour le traitement complet du signal radar

Flux de DDM plus efficace ; CFAR cohérent ; SVA prise en charge

Performances accrues en matière de détection et d'atténuation des interférences ; simulateur de bits réels pour chaque moteur BBA

Circuit numérique

La taille de la mémoire a augmenté de 100 %

Processeur à simple cœur mis à niveau vers un double cœur

Débit de l'interface amélioré de 19 fois avec l'Ethernet 100 Mbps

En outre, les diverses fonctions de débogage, la gestion plus simple des ressources du processeur et la conformité à ASPICE d'Alps-Pro offrent une plus grande facilité d'utilisation et réduisent le temps de mise sur le marché.

Andes

La famille de produits SoC radar à ondes millimétriques de nouvelle génération d'Andes, qui met sur le marché une technologie de pointe, a également été dévoilée. Composée de deux SoC radar 4T4R utilisant le processus 22 nm, la famille Andes, inégalée à tous égards, peut réaliser des fonctions de radar premium et d'imagerie 4D.

En tant que plateforme de nouvelle génération, Andes est la plus avancée en matière de puissance de calcul, de conception RF, de fonctionnalités en cascade, de débogage et de cybersécurité.

Puissance de calcul : CPU à 4 cœurs offrant plus de 2 000 DMIPS ; DSP fonctionnant au moins 2 fois plus vite que les produits du marché ; RSP propriétaire de Calterah pour le traitement rapide des signaux radar.

Module RF : rotateur de phase basé sur une ligne de transmission de 7 bits ; prise en charge de la génération de formes d'onde flexibles ; compensation numérique précise.

Fonctionnalité de mise en cascade : interfaces C2C (Chip-to-Chip) ; mise en cascade souple ; protocole basé sur AXI facilitant le fonctionnement du logiciel ; traitement du signal distribué.

Débogage : interfaces JTAG et Aurora ; canaux de données multiples ; modules d'analyse.

Cybersécurité : adaptation du concept d'« îlot de sécurité » ; accélérateurs matériels prenant en charge tous les algorithmes de cryptage.

Grâce à son extraordinaire puissance de calcul, Andes prend en charge le traitement des données à haut débit et les algorithmes avancés. Son architecture flexible peut répondre aux exigences de différents scénarios d'utilisation et de formes d'onde. Les fonctions de débogage pratiques facilitent considérablement le développement et le module de sécurité matérielle supérieur permet de répondre aux besoins croissants en matière de cybersécurité.

Lors du lancement du produit, le Dr Chen Jiashu, PDG de Calterah, a souligné les trois directions vers lesquelles le radar à ondes millimétriques automobile évolue : compact et à faible puissance, économique et imagerie 4D. Calterah est fier de disposer du portefeuille de produits le plus complet en matière de puces pour radars à ondes millimétriques et de pouvoir offrir aux utilisateurs du monde entier les technologies de pointe en matière d'ondes millimétriques, conformément à ces trois orientations.

Les produits AiP de la famille Alps de Calterah sont des choix privilégiés pour les modules radar de petite taille et de faible puissance et sont parfaits pour les applications automobiles émergentes dans l'habitacle. Alps-Pro vise les radars de conduite intelligente L2+ avec l'avantage du coût. Andes, quant à lui, est conçu pour les radars premium et d'imagerie 4D, contribuant à la conduite automobile L3+.

À ce jour, Calterah a servi plus de 400 clients, a établi un partenariat avec plus de 20 équipementiers automobiles et a activé plus de 70 modèles de voitures, avec une livraison cumulée de plus de 3 millions de puces de qualité automobile. Cette année est également marquée par l'établissement de notre premier site à l'étranger, à Munich, ce qui nous permet de mieux servir nos clients internationaux et de nous rapprocher de notre mission : « Mettre les ondes millimétriques au service de tous ».

