Calterah présente sa dernière gamme de puces radar à ondes millimétriques lors du salon Automotive World à Tokyo

Le principal fournisseur mondial de circuits intégrés à ondes millimétriques cherche à développer davantage sa présence stratégique mondiale grâce à ses débuts au salon japonais de l'électronique automobile

TOKYO, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Calterah Semiconductor Technology, un leader mondial de la conception et du développement de capteurs radar à ondes millimétriques CMOS monopuces, a présenté sa dernière gamme de produits lors du salon Automotive World à Tokyo, en mettant en évidence une gamme d'applications automobiles avancées qui visent à consolider davantage sa présence dans le secteur automobile mondial.

Calterah’s Booth at Automotive World in Tokyo Calterah Andes SoC for 4D Imaging Radar Real-Time Demo of Calterah’s In-Cabin Radar Solution

Pour sa première exposition au Japon, Calterah, en tant que société de semi-conducteurs ayant atteint la maturité et la production de masse, a impressionné les visiteurs avec sa sélection complète de puces radar à ondes millimétriques pour l'automobile et leurs applications pour l'intérieur et l'extérieur des véhicules, y compris les dernières applications de radar à courte portée, soulignant leur implication dans l'autonomisation de la conduite autonome L2+. En proposant des expériences interactives et des conseils d'experts sur le stand, l'impressionnante exposition de Calterah a permis d'approfondir la communication avec les clients internationaux, alors que l'entreprise cherche à développer davantage sa présence stratégique à l'échelle mondiale.

Le Japon : un marché essentiel pour Calterah

En tant que deuxième exportateur mondial de voitures, le Japon a exporté plus de 3,99 millions de véhicules en 2023, ce qui en fait l'un des principaux marchés pour les applications radar à ondes millimétriques dans le secteur automobile. En participant à l'Automotive World de Tokyo, Calterah espère renforcer son profil et sa reconnaissance en tant que leader mondial de la technologie de puces (SoC) pour radar à ondes millimétriques, en rejoignant les 1 900 autres exposants et les 90 000 visiteurs de l'exposition.

Comme le développement des véhicules autonomes dépend des progrès de la technologie des capteurs, on s'attend à ce que l'application de la technologie de radar à ondes millimétriques devienne de plus en plus importante à l'avenir. Son importance en tant que méthode rapide et efficace de détection de l'environnement en fait un capteur essentiel, permettant aux véhicules autonomes de fonctionner de manière sûre et efficace. Ainsi, le marché de la technologie des ondes millimétriques devrait connaître une croissance exponentielle et atteindre une valeur globale de 10,8 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 30 % au cours des cinq prochaines années.

Exposer la technologie de détection par ondes millimétriques sur le marché mondial

Présentant sa gamme au monde entier, Calterah a apporté au Japon le summum de ses produits et solutions, non seulement pour mettre en évidence les dernières innovations, mais aussi pour démontrer son statut d'expert en matière de technologie de capteurs radar pour la conduite autonome. Dotés de nombreux avantages cruciaux (haute performance, faible consommation d'énergie, taille compacte et rentabilité), les produits SoC de Calterah répondent parfaitement aux besoins pratiques et aux tendances actuelles des applications radar pour l'automobile.

Les participants ont pu découvrir la dernière solution de radar frontal de l'entreprise, basée sur la puce Alps-Pro SoC, ainsi que la solution de radar d'angle haute performance de Calterah, qui présentent toutes deux des performances de détection exceptionnelles et d'excellents résultats lors des essais sur route. Ces solutions permettront de renforcer les systèmes de sécurité active dans le secteur automobile et de continuer à améliorer la sécurité de la conduite intelligente.

La nouvelle génération de système Andes SoC de Calterah pour les radars d'imagerie 4D était également exposée, offrant des performances de détection exceptionnelles et une intégration complète des fonctions de l'émetteur-récepteur radar et du microprocesseur. Grâce à sa prise en charge des spécifications exceptionnelles des systèmes radars et à la conception Flex-Cascading, le système offre des solutions hautement différenciées pour les radars d'imagerie 4D à haute performance.

La démonstration en temps réel de la solution de radar embarqué de Calterah a attiré les foules. De nombreux visiteurs ont participé à la démonstration du radar embarqué, ce qui leur a permis de mieux comprendre cette technologie de pointe et d'en faire l'expérience directe. Développée sur la base de la puce radar à ondes millimétriques 60 GHz de Rhine-Pro, la solution de radar embarqué de Calterah peut détecter avec précision les micro-mouvements du corps humain, déterminer la position des occupants et éviter efficacement les interférences à l'extérieur de l'habitacle. Elle prend également en charge la détection de la présence d'enfants (CPD). Si un enfant est laissé involontairement dans un véhicule, le radar peut aider le système de l'habitacle à déclencher rapidement une alerte, renforçant ainsi les dispositifs de sécurité de l'habitacle.

Yuzhao Lv, directeur général de Calterah Semiconductor Technology, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de présenter nos produits au marché japonais, ce qui, nous en sommes convaincus, nous permettra d'approfondir la coopération avec les clients internationaux et d'étendre notre portée mondiale, en nous appuyant sur les bases solides que nous avons développées au cours des dix dernières années ». Yuzhao a ajouté : « Depuis 2014, Calterah a innové afin de rester en tête dans le domaine des puces radar à ondes millimétriques et nous sommes fiers de coopérer avec plus de 20 équipementiers, en favorisant le développement et la production de plus de 150 modèles de véhicules de tourisme. Au total, nous avons expédié plus de 7 millions d'unités de puces, et ce chiffre augmente chaque jour. Calterah offre des gammes avancées et compétitives qui bénéficient des toutes dernières technologies CMOS à ondes millimétriques, les clients bénéficiant de systèmes sur puce hautement intégrés, d'une technologie innovante d'antennes en boîtier et de solutions radar complètes clés en main ».

Au cours de sa dixième année d'activité, Calterah s'est engagée à concevoir et à développer une offre globale de puces radar automobiles rentables, économes en énergie, très performantes et miniaturisées. Tout au long du cycle de vie du produit, Calterah met en œuvre diverses mesures de gestion et de contrôle afin de garantir l'absence totale de défauts. Ces normes strictes ont également été reconnues au niveau international, Calterah ayant obtenu des certifications pour la sécurité fonctionnelle (ISO 26262) et la cybersécurité automobile (ISO/SAE 21434), tandis que des agences professionnelles ont délivré la certification ASPICE à la gestion de l'entreprise dans ses processus de R&D en matière de logiciels automobiles.

Alors que la demande de véhicules autonomes continue de croître, la présence de Calterah au salon Automotive World renforce la force de ses produits SoC pour radar à ondes millimétriques destinés aux marchés asiatiques et mondiaux. Sur la scène mondiale, en fournissant des produits et des services plus avancés et plus compétitifs de puces radar à ondes millimétriques pour l'automobile, Calterah continue à rechercher activement des partenaires pour collaborer à la création d'expériences de conduite plus sûres et plus intelligentes pour tout le monde.

Pour en savoir plus sur Calterah, visitez le site www.calterah.com .

