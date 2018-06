Caltrate lança suplemento de cálcio em mini comprimidos com vitamina D e minerais

Para auxiliar na mudança de hábitos com soluções que contribuem com a manutenção da saúde óssea, a Pfizer Consumer Healthcare lança no Brasil o suplemento alimentar Caltrate Mini 600 + D + Minerais desenvolvido com o que há de mais avançado na ciência nutricional. O produto possui a exclusiva tripla ação para ajudar na manutenção da saúde óssea (cálcio), no funcionamento muscular (vitamina D e magnésio) e também na flexibilidade (zinco auxilia na produção de colágeno), além de ter sido desenvolvido em um comprimido inovador, menor e mais fácil de engolir.

O diretor médico para América Latina da Pfizer Consumer Healthcare, Luiz Henrique S. Fernandes, explica que o cálcio é o mineral mais abundante no corpo humano e cerca de 99% dele é encontrado em dentes e ossos. "O osso é um tecido bastante dinâmico, que constantemente está formando tecido novo e reabsorvendo (liberando cálcio do osso). Assim, quando não ingerimos a quantidade recomendada, o corpo retira dos ossos, que podem ficar 'fracos' com o passar do tempo se a situação persistir. Já a vitamina D exerce um papel importantíssimo, pois potencializa a absorção de cálcio de 30 a 40% no intestino", explica. "Além disso, os minerais magnésio e zinco contribuem para o funcionamento dos músculos e também com a flexibilidade", completa.

O gerente de Grupo de Produtos Wellness da Pfizer Consumer Healthcare, Elio Dilburt, esclarece que Caltrate Mini 600 + D + Minerais foi desenvolvido com base em 25 anos de ciência e pesquisa nutricional. Além disso, revela que "o produto foi formulado levando em consideração recomendações estabelecidas para apoiar a saúde óssea em geral, além de trazer a exclusiva tecnologia de mini comprimidos, um benefício que certamente ajudará na rotina diária de cuidados com a saúde óssea".

