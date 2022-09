Calumino annonce une ronde de financement de série A pour développer sa plateforme de détection thermique intelligente unique en son genre

Celesta Capital et Taronga Ventures mènent la ronde de série A avec 10,3 millions de dollars

SYDNEY, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Calumino, le développeur et fabricant d'une technologie de capteur thermique et d'IA de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui son financement de série A d'un montant de 10,3 millions de dollars américains. La ronde de financement est dirigée par Celesta Capital et Taronga Ventures, avec une participation supplémentaire d'Egis Technology et d'autres encore. L'innovation de Calumino offre la toute première plateforme de détection intelligente, un agrégateur de données nouvelles et précieuses sur la présence humaine, l'activité, les dangers et l'environnement.

En tant que premier capteur thermique au monde à combiner l'IA avec la détection d'images haute performance, la protection de la vie privée et l'abordabilité, la plateforme de Calumino offre de nouveaux avantages pour un large éventail d'applications. Cela comprend la gestion des bâtiments intelligents, la lutte antiparasitaire, la sûreté et la sécurité, les soins de santé et plus encore. Le capteur thermique Calumino a été conçu en natif avec une résolution suffisamment basse pour protéger la vie privée d'un individu, qui à son tour comble l'écart actuel entre les caméras IP intrusives et les capteurs de mouvement à faible performance.

Détectant les températures plutôt que la lumière, le capteur thermique de Calumino cartographie les environnements, les actifs et les individus et a la capacité de détecter la présence humaine, l'activité et la posture. Il peut également différencier les humains des animaux et détecter les points chauds dangereux, les incendies, les fuites d'eau et d'autres anomalies. Ces données uniques sont essentielles pour économiser de l'énergie, accroître l'efficacité opérationnelle des entreprises, accroître la sécurité, améliorer la qualité de vie et sauver des vies.

Le financement de série A fait suite à la commercialisation réussie de la technologie de Calumino dans les domaines de la gestion des bâtiments commerciaux et de la lutte antiparasitaire. Plus récemment, l'entreprise est entrée sur le marché japonais en tant que partenaire stratégique d'une filiale de Mitsubishi Electric, avec le lancement du produit de lutte antiparasitaire innovant « Pescle » basé sur le capteur thermique Calumino + IA.

« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par ce partenariat et nous prévoyons de déployer ce produit à l'échelle mondiale avec nos partenaires », a déclaré Marek Steffanson, fondateur et PDG de Calumino. « Aucune autre technologie ne peut différencier les humains des rongeurs de manière fiable, dans l'obscurité, à un prix abordable, de manière intelligente et avec une bande passante de données très faible. Mais cette application n'est qu'un début. Notre technologie crée un tout nouvel espace sur le marché et nous sommes extrêmement reconnaissants à nos investisseurs de leur soutien, alors que nous continuons à accroître la production et à permettre à la prochaine génération de capteurs intelligents de résoudre d'importants problèmes. »

Avec la conclusion de la série A, Calumino prévoit d'étendre les applications existantes et de créer de nouveaux cas d'utilisation. L'équipe prévoit également d'investir davantage dans la recherche et le développement et d'élargir son équipe mondiale grâce à de nouveaux bureaux en Europe, à Taïwan, au Japon et aux États-Unis.

« La technologie unique de Calumino contribue à canaliser la prolifération de l'IoT, l'intelligence des objets, et permet pour la première fois une imagerie thermique intelligente, rentable, protégeant la vie privée et adaptable aux marchés de masse », a déclaré Nicholas Brathwaite, associé-directeur fondateur de Celesta Capital. « Celesta est heureuse d'offrir notre soutien financier et intellectuel pour aider Calumino à poursuivre ses ambitions audacieuses et devenir la technologie IoT ultime. »

« La technologie abordable et intelligente de Calumino change la façon dont nous vivons, travaillons et jouons en actifs réels. Les données et les informations uniques que Calumino est en mesure de fournir permettront aux propriétaires d'actifs de créer des environnements sûrs, sécurisés et sains en utilisant une technologie de pointe », a expliqué Sven Sylvester, directeur des investissements chez Taronga Ventures.

À propos de Calumino

Calumino est une entreprise de deep-tech émergente, qui développe et fabrique des capteurs thermiques exclusifs et déployables en masse ainsi que technologies d'IA. Calumino a été la pionnière de la première plateforme de capteurs thermiques d'IA au monde à protéger la vie privée, comblant l'écart entre les caméras intrusives et les capteurs de mouvement à faible performance pour protéger la vie privée tout en fournissant des informations opérationnelles à une grande variété d'applications. Fondée en 2014, Calumino est basée en Australie avec des clients, des partenaires et des équipes à travers le monde. Elle a levé plus de 20 millions de dollars américains à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://calumino.com

À propos de Celesta Capital

Celesta Capital est une société de capital-risque de deep-tech de premier plan, qui tire parti des synergies entre les principaux centres d'innovation aux États-Unis, en Inde et en Israël pour créer des entreprises à impact mondial. L'équipe de Celesta, qui possède une vaste expérience opérationnelle, a bâti des affaires de plusieurs milliards de dollars dans des entreprises comme Intel, Cisco, Apple et Flex. La société a financé plus de 80 entreprises technologiques à l'échelle mondiale et investit activement dans les secteurs verticaux suivants : les logiciels, les semi-conducteurs, les systèmes intelligents, la bioconvergence et les transformateurs industriels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://celesta.vc .

À propos de Taronga Ventures

Taronga Ventures est le principal investisseur asiatique en matière de technologie et d'innovation axées sur le secteur des actifs réels. Le groupe est composé de fonds, des programmes d'innovation RealTechX et de Taronga Advisory avec des bureaux à Singapour et en Australie. Les fonds de Taronga Ventures sont soutenus par des investisseurs institutionnels mondiaux et de grands propriétaires immobiliers, notamment APG, Ivanhoé Cambridge, CBRE Inc., PGIM Real Estate, Mitsubishi Corporation, Nomura Real Estate, Patrizia AG, Dexus, Vicinit Centres et Qantas Superannuation, entre autres. Les fonds investissent dans la technologie évolutive et l'innovation qui améliorent les secteurs des actifs réels, y compris l'immobilier, l'infrastructure et l'environnement bâti dans son ensemble. Taronga Ventures se concentre sur l'investissement dans les opportunités stratégiques et fournit à ses partenaires institutionnels un avantage de premier plan, tout en maintenant l'accent sur la création d'un environnement mieux construit, grâce à des pratiques d'investissement durable et responsable.

Contact pour les médias :

