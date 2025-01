CALVADOS BOULARD Un nouveau packaging POUR CELEBRER 200 ANS D'EXCELLENCE

PARIS, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- À l'aube de son 200e anniversaire, le Calvados Boulard dévoile son nouvel habillage, une réinterprétation audacieuse de son patrimoine et un hommage à son histoire. La Maison de Calvados Pays d'Auge Boulard se dote d'un nouveau look, alliant authenticité et modernité.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, rendez-vous sur :

https://www.multivu.com/boulard_calvados/9313251-en-new-stunning-design-200-years-excellence

Gamme Boulard Bar 60 Pc

Un design sublimant un caractère unique

Ce nouveau packaging réinvente les codes de l'élégance et de la tradition grâce à un fort impact visuel. Chaque détail a été soigneusement revisité, comme la proéminence de l'or et de l'étiquette carré blanche, emblème de Boulard depuis les années 70. Le col noir mat rappelle les anciennes bouteilles givrées iconiques de Boulard et crée un superbe contraste avec le liquide doré. Pour renforcer l'attrait de la bouteille, l'habillage met en valeur chaque expression avec une palette de couleurs raffinées, reflétant leur caractère unique.

"Nous sommes particulièrement fiers de présenter ce packaging captivant pour célébrer les 200 ans de la marque. Cette refonte, pensée avec soin, témoigne de notre volonté de faire prospérer le Calvados Boulard pour les deux siècles à venir", explique Serge Der Sahaguian, CEO de Spirit France Diffusion.



A propos du Calvados Boulard

Le Calvados Boulard, ce n'est pas seulement un spiritueux d'exception, c'est aussi une histoire de passion, de savoir-faire et de créativité qui dure depuis 1825. Né au cœur de la Normandie, où les pommes les plus nobles sont récoltées, pressées et distillées dans des alambics traditionnels, le Calvados Pays d'Auge Boulard incarne le meilleur de l'artisanat français. Pionnière de la double distillation dans le Pays d'Auge, la Maison Boulard s'est forgé une réputation d'excellence, qui se perpétue avec un engagement sans faille envers la qualité.

Dégusté pur ou en cocktail, le Calvados Pays d'Auge Boulard permet aux amateurs de découvrir un savoir-faire authentique et intemporel.

CONTACT PRESSE : [email protected]

www.calvados-boulard.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595390/Boulard_Calvados_Bar_60_Pc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2595391/Boulard_Calvados_Logo.jpg