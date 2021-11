Cambio de dirección en ONUDI: Gerd Müller sucede a Li Yong

VIENA, 30 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Gerd Müller, ministro alemán en funciones de cooperación y desarrollo económico, está preparado para ocupar su cargo como nuevo Director General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

La designación de Müller por un periodo de cuatro años quedó confirmada hoy en la Conferencia General de la ONUDI celebrada en Viena. Müller sucederá a Li Yong, quien ha dirigido la organización de Naciones Unidas especializada en impulsar el desarrollo industrial inclusivo y sostenible desde 2013.

A lo largo de sus dos mandatos, Li ha llevado a la organización a través de una importante transición, durante la cual sus Estados Miembros renovaron el mandato de la ONUDI con la adopción de la Declaración de Lima en 2013. La Declaración de Lima de 2013 destacó el concepto y la visión del desarrollo industrial inclusivo y sostenible, que forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su 9º ODS: "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible e inclusiva, y fomentar la innovación".

Después, Li lanzó el Programa de Alianzas para Países, un innovador modelo de desarrollo que establece sinergias con intervenciones continuas entre socios y gobiernos que respaldan el desarrollo industrial y que además impulsa la inversión en sectores prioritarios concretos.

Müller se ha comprometido a seguir ampliando el buen trabajo de su predecesor: "Quiero agradecer al Director General Li y al personal de la ONUDI el gran trabajo realizado en los últimos ocho años." Müller quiere seguir fortaleciendo a la ONUDI a través de la creación de una plataforma global de transferencia tecnológica, conocimiento y digitalización. Según él, la plataforma "puede promover competencias y tecnologías verdes, expandir el uso de las renovables y brindar un acceso justo a mercados globales y cadenas de valor, en estrecha colaboración con otras agencias de la ONU, gobiernos, bancos de desarrollo, compañías e inversores".

Asimismo, quiere que la ONUDI juegue su papel en la Agenda Común de la ONU para ayudar a sus Estados Miembros a materializar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Declaración de Beijing sobre la igualdad de género.

Müller afirmó: "En la actualidad nos enfrontamos a retos globales que nos afectan a todos: el cambio climático, la pandemia por la COVID-19 y el aumento del hambre. Para combatir la desigualdad, reconstruir mejor y promocionar una recuperación verde, ¡debemos trabajar juntos y actuar ahora!"

Destacó su objetivo de "lograr que la ONUDI se afiance como un actor multilateral líder a la hora de promover un desarrollo industrial verde, resiliente, inclusivo y sostenible a través de una cooperación renovada entre países industrializados y en desarrollo. Y con un compromiso más sólido por parte de los países industrializados".

Como ministro alemán, Müller fortaleció el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico doblando el presupuesto de cooperación en desarrollo a más de 12.000 millones de euros, y creando iniciativas especiales para un "Mundo sin hambre", "refugiados y migración" y "formación y empleo para la juventud" en colaboración con corporaciones privadas, sobre todo en África (Pacto con África, Plan Marshall para África).

Con el programa de emergencia de Müller contra la COVID-19 de 4.000 millones de euros, Alemania ofreció una respuesta inmediata y exhaustiva para ayudar a países menos adelantados y de renta media a abordar las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia.

Encontrará más información, así como material gráfico y de vídeo, aquí: https://www.unido.org/news/unido-change-management-dg-gerd-muller-succeeds-dg-li-yong

- Pictures are available at AP Images (http://www.apimages.com) -

Para más información, contacte con: Ms. Claudia Grössing, Administradora de Comunicación y Promoción Estratégica, Departamento de Relaciones Externas, ONUDI, e-mail: [email protected]

FUENTE United Nations Industrial Development Organization UNIDO

SOURCE United Nations Industrial Development Organization UNIDO