Cambium Networks anuncia o Backhaul Ponto a Ponto de 2,5 Gbps PTP 820E de Banda E

ROLLING MEADOWS, Illinois, 26 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks, líder global em fornecimento de soluções de rede sem fio, anunciou hoje o PTP 820E E-band Radio, um backhaul compacto de alta capacidade para o ar livre operando na banda E (70-80 GHz). Operadores de redes empresariais, industriais e provedores de serviços agora têm mais opções de espectro para alavancar sua rede. Aprovado pela FCC e pelo ETSI, o PTP 820E suporta canais de 62,5, 125, 250 e 500 MHz, oferecendo taxas de transferência Ethernet de até 2,5 Gbps. Um recurso atraente do PTP 820E é a capacidade de multibanda para combinar transmissões de banda E e de micro-ondas nas bandas de 11-24 GHz usando uma única antena para alta taxa de transferência; o que resulta em menores custos operacionais para o operador de rede, reduzindo os custos de aluguel de torres e aquisição de antenas; e maior disponibilidade de rede. O PTP 820E amplia as opções de conectividade sem fio para infraestrutura de backhaul no portfólio sem fio de soluções de conectividade da Cambium Networks.

O PTP 820E tem suporte a uma grande variedade de configurações:

1+0

Porta SFP+ para conectividade de cabo único

Multibanda (banda E e micro-ondas)

Interoperabilidade RFU-E

O link também oferece alta capacidade de transferência:

canal de 500 MHz – 2,5 Gbps a 64 QAM

canal de 250 MHz – 1,6 Gbps a 256 QAM

canal de 125 MHz – 920 Gbps a 512QAM

canal de 62,5 MHz – 500 Gbps a 1KQAM

"O PTP 820E suporta configurações multibanda com soluções de micro-ondas licenciadas PTP 820C ou PTP 820S e pode compartilhar uma única antena multibanda", disse Scott Imhoff, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos e marketing da Cambium Networks. "A configuração multibanda do PTP 820E permite que os operadores se beneficiem simultaneamente da alta capacidade da banda E e da alta confiabilidade do micro-ondas, otimizando o investimento de capital e as despesas operacionais".

O PTP 820E compartilha a mesma interface do usuário e recursos semelhantes aos da série PTP 820 e é fácil de usar. A instalação é fácil com uma solução conectorizada com montagem direta e uma antena de tela plana integrada opcional. Os operadores de rede podem projetar rapidamente links de alta confiabilidade com o software gratuito LINKPlanner e monitorar o desempenho e gerenciar a rede com o também gratuito sistema de gerenciamento ponta a ponta cnMaestro™.

O PTP 820E está disponível para pedidos agora, através dos revendedores da Cambium Networks.

Sobre a Cambium Networks

A Cambium Networks é uma provedora global líder em soluções de conectividade sem fio que fortalecem conexões entre pessoas, lugares e coisas. Especializada em fornecer uma estrutura sem fio ponta a ponta de plataformas confiáveis, escalonáveis, seguras e gerenciadas em nuvem que funcionam sob condições exigentes, a Cambium Networks capacita os provedores de serviços e as operadoras de redes empresariais, industriais e governamentais para construir conectividade de ponta e inteligente. Com sede perto de Chicago e centros de Pesquisa e Desenvolvimento nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks vende através de vários distribuidores globais confiáveis.

www.cambiumnetworks.com

