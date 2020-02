Cambium Networks poursuit sa collaboration avec Facebook Connectivity sur plusieurs nouvelles initiatives d'accès sans fil

La solution Terragraph de Facebook Connectivity permet à Cambium Networks d'assurer l'accès au dernier kilomètre menant aux maisons individuelles, aux entreprises et aux immeubles de logements des abonnés

ROLLING MEADOWS, Illinois, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseaux sans fil, a annoncé aujourd'hui qu'il travaille actuellement avec Facebook Connectivity sur plusieurs initiatives, dont l'intégration du réseau maillé Terragraph à ses radios sans fil Gigabit à ondes millimétriques de 60 GHz (bande V) et l'amélioration des solutions Express Wi-Fi avec la technologie de maillage Wi-Fi de nouvelle génération en association avec la technologie d'accès au maillage auto-organisé SOMA, ainsi que sur des initiatives Telecom Infra Project (TIP) communes et des prototypes d'infrastructures de ville intelligente pour standardiser et optimiser le déploiement de liaisons sans fil pour des déploiements Wi-Fi rapides et efficaces.

Avec cette coopération entre Cambium Networks et Facebook Connectivity, un grand nombre de personnes vivant et travaillant dans des zones où la fibre n'est pas économiquement viable pourront désormais accéder à la connectivité Gigabit. Cette expansion de l'accès à internet haut débit ouvre de nouvelles perspectives qui leur permettront de bénéficier d'environnements d'apprentissage plus attrayants et productifs, d'une télémédecine hautement efficace et, plus généralement, de la croissance économique que la connectivité haute performance a apportée au cours des 20 dernières années.

Accès sans fil Gigabit à onde millimétrique de 60 GHz : la plateforme à ondes millimétriques de 60 GHz de Cambium Networks intègre la technologie de maillage de Terragraph. Le système standard multimode 802.11ay peut être configuré pour des modes point à point (PTP), point à multipoint (PMP) ou des modes de maillage efficaces et sa conception industrielle reflète le déploiement prévu dans les environnements suburbains et urbains. La solution assure l'accès au dernier kilomètre menant aux maisons individuelles, aux entreprises et aux immeubles de logements des abonnés ainsi que le transport de la vidéosurveillance et des réseaux Wi-Fi publics. La solution est également en mesure de fournir une liaison Gigabit à faible latence pour le trafic réseau de la 4G ou la 5G.

« Facebook s'est engagée à travailler avec des partenaires de l'industrie du monde entier pour permettre à davantage de personnes d'accéder à un internet plus rapide », a déclaré Dan Rabinovitsj, directeur adjoint de Facebook Connectivity. « Avec ses contributions à Express Wi-Fi, à la technologie SOMA, à la solution de maillage Terragraph et au programme TIP, Cambium est un partenaire de première importance. Ensemble, Cambium Networks et Facebook continuent de rendre le pouvoir d'internet accessible au plus grand nombre. »

Selon le rapport de Gartner « Guide du marché pour la nouvelle infrastructure radio 5G » publié le 16 décembre 2019 et préparé par Peter Liu, Sylvain Fabre, et al., « D'ici 2021, les investissements dans les infrastructures de réseau 5G NR représenteront 19 % du total des revenus des infrastructures sans fil des fournisseurs de services de communication (CSP), contre 6 % en 2019 ».

« La collaboration active avec les leaders de l'industrie nous permet d'intégrer les technologies sans fil dans la conception des solutions visant à répondre aux problèmes contemporains. Le portefeuille de solutions sans fil Gigabit de Cambium Networks fournit une connectivité allant du cloud au client », a déclaré Atul Bhatnagar, PDG de Cambium Networks. « Notre expérience couvre différentes technologies, différents cas d'utilisation et différentes fréquences, cela nous donne un atout qui nous permet de développer rapidement des solutions avec le coût total de possession le plus faible de l'industrie. Notre nouvelle solution de maillage sans fil multimode 60 GHz Terragraph permet d'offrir des vitesses Gigabit pour une fraction du coût et du temps de déploiement de la fibre. Ces systèmes peuvent également être configurés et gérés à partir d'une seule et même console cnMaestro™ basée sur le cloud qui offre une vue d'ensemble des différentes technologies sans fil du réseau, ce qui permet aux opérateurs de maximiser le débit et la satisfaction des utilisateurs. Nos solutions sans fil offrent des résultats incroyables qui répondent aux enjeux de connectivité fondamentaux. »

