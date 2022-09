Cambrex achève la première phase de son projet d'expansion de capacité de 30 millions de dollars à High Point, en Caroline du Nord

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Cambrex a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la première phase de son investissement de 30 millions de dollars dans son usine de fabrication de principes actifs pharmaceutiques (API) à petites molécules à High Point, en Caroline du Nord. L'espace nouvellement construit inclut des laboratoires de développement analytique et chimique totalisant 30 000 pieds carrés (environ 2 800 mètres carrés) et fournit un futur espace de travail pour 85 scientifiques spécialisés dans le développement analytique et chimique. Ces laboratoires soutiendront le développement d'API qui seront élaborés dans la zone de fabrication clinique actuelle de l'usine, ainsi que dans les futures suites de fabrication clinique et de fabrication commerciale.

The new space includes a balanced mix of traditional benchtop hoods and walk-in hoods, offering flexibility and development space for 1L to 20L reactors, which dovetails with our 100L kilo suites. New analytical and chemical development laboratories total 30,000 square feet and provides future workspace for 85 analytical and chemical development scientists

« Avec le nombre croissant de thérapies en développement clinique et la tendance vers des thérapies plus ciblées, y compris les médicaments orphelins, cette expansion prépare Cambrex à soutenir la demande croissante de fabrication d'API à petite échelle », a déclaré Tom Loewald, PDG de Cambrex. « Notre expansion va au-delà de la fourniture de capacité : elle fournit une technologie et un équipement de laboratoire de pointe, une infrastructure économe en énergie et un espace idéal pour que nos experts scientifiques puissent travailler main dans la main avec nos clients. »

La phase 2 du projet est en cours et permettra de doubler approximativement la capacité de fabrication de l'installation avec l'ajout de suites de fabrication clinique et commerciale avec des réacteurs allant jusqu'à 2 000 litres. La nouvelle zone commerciale fournira une échelle idéale pour la fabrication de médicaments orphelins et de thérapies de niche, tandis que les produits de plus grand volume développés dans l'installation pourront être fabriqués commercialement dans l'une des installations à plus grande échelle de Cambrex en Iowa et en Suède. Cette expansion fait suite à l'investissement réalisé par Cambrex en 2021 dans le centre d'excellence de R&D en flux continu de Cambrex High Point, qui intègre des capacités accrues de développement, de fabrication et de mise à l'échelle de procédés en flux continu.

Cambrex poursuit l'expansion de ses capacités dans l'ensemble de son réseau nord-américain et européen afin de répondre à la demande croissante de services externalisés de développement et de fabrication de produits.

