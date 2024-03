Cambrex nähert sich dem Abschluss des 5-Jahres-Investitionsplans im Wert von 100 Mio. US-Dollar - ein Jahr früher als geplant

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass es kurz vor dem Abschluss einer 5-Jahres-Investitionsstrategie im Umfang von 100 Mio. US-Dollar steht und damit dem Zeitplan ein Jahr voraus ist. Das Projekt, mit dem die Kapazitäten und Fähigkeiten von 70 % des nordamerikanischen und europäischen Arzneimittelentwicklungs- und -herstellungsnetzes um mehr als 14.000 Quadratmeter erweitert werden, wird bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Die Investitionen erstrecken sich auf alle Stufen der klinischen und kommerziellen Herstellung von Arzneimitteln und umfassen fortschrittliche Technologien zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit komplexen Molekülen.

Following the investments, Cambrex’s flagship API manufacturing facility in Charles City, Iowa has an installed reactor capacity of over 25,000 gallons.

„Zu Beginn dieses Projekts haben wir unsere Investitionsstrategie auf die zukünftigen Bedürfnisse unserer Pharmakunden ausgerichtet. Neben den Produktionskapazitäten haben wir in spezialisierte Technologien investiert, um die Entwicklung hochaktiver Wirkstoffe und komplexer synthetischer Kandidaten zu beschleunigen", kommentiert Tom Loewald, Chief Executive Officer bei Cambrex. „Ich freue mich sehr, dass diese Fähigkeiten und Kapazitäten dem Markt deutlich früher als geplant zur Verfügung stehen werden – ein Erfolg, der die Bemühungen unserer talentierten Betriebs- und Ingenieurteams unterstreicht."

In Nordamerika umfasst die 5-Jahres-Investitionsstrategie Kapazitätserweiterungen in Charles City, Iowa, und High Point, North Carolina, mit zusätzlichen klinischen und kommerziellen Produktionsanlagen für die Herstellung von kleinen und großen Mengen hochaktiver Wirkstoffe. Um frühe Entwicklungsprogramme zu unterstützen, hat Cambrex seine Kapazitäten in Longmont, Colorado, erweitert und die analytischen Dienstleistungen in derselben Einrichtung wie die Entwicklung von Wirkstoffen und Arzneimitteln untergebracht. Außerdem hat Cambrex in Waltham, US-Bundesstaat Massachusetts, spezielle Technologien für die Entwicklung von kontinuierlichen Fließprozessen und komplexen Kunststoffen eingeführt.

In Europa baute Cambrex seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Mailand, Italien, mit einem neuen Labor für die Entwicklung von Prozessen und Analysen für hochaktive Wirkstoffe aus und nahm eine neue Anlage zur Stabilitätslagerung in Lüttich, Belgien, in Betrieb.

Im Jahr 2024 wird Cambrex die letzten Expansionsphasen sowohl in Nordamerika als auch in Europa abschließen und ein neues modernisiertes Qualitätskontrolllabor in Charles City, Iowa, einrichten sowie zwei neue Produktionslinien im 6-m³-Maßstab in Karlskoga, Schweden, in Betrieb nehmen – dies entspricht einer 50-prozentigen Steigerung der API-Produktionskapazität in großem Umfang.

Mit diesen Investitionen ist Cambrex weiterhin gut positioniert, um seine Kunden bei der Entwicklung und Herstellung innovativer neuer Therapien zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu unterstützen.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen über den gesamten Lebenszyklus sowie umfassende analytische und IND-bezogene Dienstleistungen anbietet.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem Team von 2.000 Fachkräften, die globale Kunden in Nordamerika und Europa betreuen, bietet Cambrex eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochaktive APIs.

