Cambridge Quantum Computing accueille Mehdi Bozzo-Rey

Un cadre expérimenté en informatique quantique se joint à une équipe en pleine croissance de l'une des plus importantes entreprises de logiciels d'informatique quantique au monde

CAMBRIDGE, Angleterre, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (CQC) a le plaisir d'annoncer l'arrivée d'un cadre expérimenté en informatique quantique dans son équipe de développement des affaires. Relevant de Denise Ruffner, directrice des affaires, Mehdi Bozzo-Rey (Mehdi) assumera la responsabilité de divers marchés et clients clés aux États-Unis, au Canada et en France. Il renforcera le leadership de CQC dans les secteurs d'activité où les entreprises adoptent rapidement des solutions d'informatique quantique afin de relever les défis essentiels actuels et futurs.

Mehdi possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du calcul haute performance (CHP) et il a contribué à la gestion d'infrastructures, à la reproduction de CHP, ainsi qu'à l'habilitation des clients et des partenaires. Physicien de formation et passionné par les technologies de rupture, il s'est servi de son expérience en mécanique quantique pour explorer l'informatique quantique. Mehdi est devenu le premier ambassadeur quantique d'IBM au Canada et a par la suite intégré l'équipe d'IBM Q pour diriger ses activités de développement des affaires au Canada, ce qui s'est traduit par la croissance et l'habilitation évolutives et durables des écosystèmes.

Outre l'informatique quantique, Mehdi est un astronome amateur accompli et est membre de la Société royale d'astronomie du Canada.

Denise Ruffner, directrice des affaires de CQC, a déclaré : « Le CQC est ravi d'accueillir Mehdi dans son équipe en pleine croissance. En tant que chefs de file mondiaux dans le domaine des logiciels quantiques, nous collaborons avec certaines des entreprises les plus importantes au monde. L'expérience de Mehdi ajoutera une nouvelle dimension fascinante aux capacités destinées aux clients de CQC. »

Mehdi a quant à lui indiqué : « Le CQC est à l'avant-garde de l'innovation et des progrès en matière de logiciels d'informatique quantique qui permettent de concrétiser la puissance de l'informatique quantique. Je me réjouis à l'idée de participer aux efforts que déploieront nos clients pour transformer leurs activités grâce à nos produits et solutions de pointe en informatique quantique. »

À propos de Cambridge Quantum Computing :

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des entreprises d'informatique quantique les plus importantes au monde, le CQC est un chef de file mondial en matière de logiciels quantiques et d'algorithmes quantiques qui aident les clients à tirer le meilleur parti du matériel informatique quantique qui évolue rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site Web de CQC à http://www.cambridgequantum.com.

