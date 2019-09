Cambridge Quantum Computing nomeia Denise Ruffner como Chief Business Officer

CAMBRIDGE, Inglaterra, 1 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing ("CQC") anunciou hoje que Denise Ruffner foi nomeada Chief Business Officer (diretora de negócios) e membro da equipe de liderança executiva da empresa. Na função, ela gerenciará e coordenará as atividades de desenvolvimento de negócios da CQC com foco na construção de uma forte agenda de crescimento. Para tanto, promoverá o desenvolvimento e a fidelização de clientes, e gerenciará a estratégia corporativa e relacionamentos essenciais.

Denise é reconhecida pelas qualidades de inovação, liderança de vendas e planejamento estratégico ao longo de 18 anos de carreira na IBM. Nesse período, ela desempenhou diversas funções que abrangeram a responsabilidade por quotas acima de US$ 750 milhões em receitas anuais. Ela chega à CQC depois de fazer parte da equipe de computação quântica do IBM Systems Group, na qual teve função de liderança para desenvolver e dirigir o programa IBM Q Startup, além de liderar a equipe de embaixadores da IBM Q Network nas regiões da América do Norte, América Latina e Ásia. Anteriormente, atuara como líder mundial de vendas de genômica do IBM Systems Group. Denise é mestre em Neurobiologia e Biologia Molecular pela Universidade de Pittsburgh.

"Estamos encantados por receber Denise na equipe", disse o CEO da CQC, Ilyas Khan. "Ela traz um forte histórico em vendas e estratégia que, aliado às suas habilidades de liderança, aprimorará a nossa equipe executiva e será parte fundamental do nosso crescimento. Amplamente reconhecida e experiente como líder do setor em computação quântica, ela trará uma expertise que beneficiará imensamente a CQC."

"Estou encantada por me unir às equipes científicas e empresariais de categoria mundial da CQC em uma fase de enorme potencial de crescimento", disse Denise Ruffner. "A CQC é líder em seu campo, e estou ansiosa para continuar a nossa expansão enquanto trabalhamos com clientes para superar desafios cruciais por meio do uso das nossas soluções de computação quântica de ponta."

Sobre a Cambridge Quantum Computing

A Cambridge Quantum Computing (CQC) é uma empresa de software de computação quântica líder mundial, com mais de 50 cientistas, entre eles mais de 25 PhDs, trabalhando em escritórios em Cambridge (Reino Unido), San Francisco, Londres e Tóquio. A CQC constrói ferramentas para a comercialização de tecnologias quânticas que terão um profundo impacto global.

A CQC combina expertise em software quântico, especificamente uma plataforma de desenvolvimento quântico (t|ket⟩™), aplicações empresariais na área de química quântica (EUMEN), aprendizado quântico de máquina (QML) e cibersegurança quântica aumentada (IronBridge).

Para obter mais informações sobre a CQC, visite www.cambridgequantum.com

Para obter mais informações sobre a t|ket⟩™, visite https://youtu.be/XYnOkcL8lPs

FONTE Cambridge Quantum Computing Limited

SOURCE Cambridge Quantum Computing Limited