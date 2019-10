Cambridge Quantum Computing nomeia Robert Youngjohns para seu Conselho de Administração

CAMBRIDGE, Inglaterra, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing ("CQC") anunciou hoje a nomeação de Robert Youngjohns para o cargo de diretor não executivo de seu conselho.

Baseado no Vale do Silício, Robert foi, anteriormente, vice-presidente executivo e gerente geral da divisão HP Software da Hewlett Packard Enterprises ("HPE"). Nessa empresa, ele foi providencial no processo de fusão de $ 9 bilhões do Segmento dos Negócios de Software da HPE com a Micro Focus, que resultou na criação de uma das maiores companhias de software do mundo. Durante sua gestão na Hewlett Packard, Robert era membro do Conselho Executivo da HP.

Antes da HPE, Robert foi presidente de Venda e Marketing da Microsoft North America. Além disso, ele exerceu cargos de liderança sênior na Callidus Cloud, Sun Microsystems e IBM. Atualmente, Roberts é membro do conselho de algumas empresas em crescimento no setor de tecnologia.

"Estou satisfeito por termos Robert na equipe de liderança da CQC", disse o presidente-executivo da CQC, Ilyas Khan. "Robert viveu as transformações e transições críticas do setor de software, através de algumas das empresas de tecnologia mais influentes do mundo e sua experiência será um enorme trunfo para a CQC".

"A computação quântica é o próximo capítulo definidor em um século de avanços da computação e, a esse respeito, a CQC montou uma equipe de classe mundial e criou produtos que irão habilitar o poder da computação quântica a ser realizada", disse Robert Youngjohns. "Estou ansioso para contribuir com o desenvolvimento da CQC durante essa estimulante fase de crescimento e descobertas".

Robert obteve mestrado com honra em física e filosofia na Universidade de Oxford.

Sobre a Cambridge Quantum Computing

A Cambridge Quantum Computing (CQC) é uma empresa de software de computação quântica líder mundial de mercado, com mais de 50 cientistas, incluindo mais de 30 com doutorado, nos escritórios de Cambridge (Reino Unido), São Francisco, Londres e Tóquio. A CQC desenvolve ferramentas para a comercialização das tecnologias quânticas que irão exercer um impacto global profundo.

A CQC combina expertise em software quântico, especificamente uma plataforma de desenvolvimento quântica (t|ket⟩TM), aplicações empresariais na área de química quântica (EUMEN), aprendizagem de máquina quântica e segurança cibernética quântica aumentada (IronBridge).

Para obter mais informações sobre a CQC, visite www.cambridgequantum.com.

FONTE Cambridge Quantum Computing (CQC)

Related Links

http://www.cambridgequantum.com



SOURCE Cambridge Quantum Computing (CQC)