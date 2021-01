Cambridge Quantum Computing nomme Bob Coecke, professeur à l'Université d'Oxford, responsable scientifique

- Pionnier influent dans le domaine de l'informatique quantique de haut niveau, M. Coecke a apporté des contributions fondamentales au traitement quantique du langage nature

CAMBRIDGE, Angleterre, 6 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (« CQC »), un leader mondial dans le domaine des logiciels et des algorithmes quantiques, a le plaisir d'annoncer la nomination du professeur Bob Coecke au poste de responsable scientifique.

M. Coecke, qui était auparavant conseiller scientifique principal de CQC, particulièrement en ce qui concerne l'élaboration et la création d'un système de traitement quantique du langage naturel (QNLP), a travaillé plus de 20 ans à l'Université d'Oxford et était professeur des principes, de la logique et des structures quantiques depuis 2010. Il travaille sur le campus d'Oxford récemment ouvert de CQC et dirige une équipe de scientifiques axée sur l'application de son expertise à l'intelligence artificielle, y compris le QNLP.

M. Coecke a notamment occupé des postes à l'Université Vrije de Bruxelles, à l'Imperial College de Londres, à l'Université McGill et à l'Université de Cambridge. À l'Université d'Oxford, il a mis sur pied et dirigé le groupe multidisciplinaire quantique, qui compte maintenant plus de 50 membres, dans le Département d'informatique, créant l'un des plus anciens et des plus grands groupes d'informatique quantique au monde. Au cours de son mandat à l'Université d'Oxford, il a supervisé plus de 50 doctorants et encadré plus d'une centaine de chercheurs, dont beaucoup occupent maintenant des postes de haut niveau dans le secteur de l'informatique quantique ainsi que dans d'autres établissements d'enseignement.

Ilyas Khan, PDG de CQC, a déclaré : « Bob est l'une des quelques personnes qui peuvent vraiment être considérées comme une autorité de premier plan en matière d'informatique quantique. À cet égard, il est "natif du monde quantique". Au cours des 12 derniers mois, Bob et son équipe ont réalisé des progrès et des jalons impressionnants, y compris la mise en œuvre d'une tâche de TLN (traitement du langage naturel) exécutée sur des ordinateurs quantiques IBM haut de gamme, et ont démontré l'avantage quantique potentiel du TLN. Nous nous réjouissons à l'idée de connaître la vision scientifique de Bob pour l'entreprise et j'ai hâte que nos clients et nos partenaires profitent pleinement de son expertise et de celle de son équipe. »

Le professeur Coecke a ajouté : « Après plus de 20 ans passés à façonner les outils de base de l'informatique quantique, je suis ravi de me joindre au CQC et de voir ces outils utilisés dans le "monde réel", maintenant que les ordinateurs quantiques commencent à prendre de l'ampleur et deviennent plus pertinents. Bon nombre des aspirations et des espoirs que nous avons nourris, comme lorsque nous avons mis au point le ZX-calcul, commencent à se concrétiser dans l'industrie de l'informatique quantique. Nous avons rédigé un article sur le traitement quantique du langage naturel il y a 12 ans. Le fait de pouvoir enfin mettre en œuvre cette technique sur un véritable ordinateur quantique en 2020 était gratifiant à bien des égards. De façon plus générale, je prévois que l'intelligence artificielle quantique jouera un rôle majeur, et je suis vraiment impatient de relever le défi de créer une organisation qui exploitera la puissance de la technologie quantique de manière responsable. »

Les recherches révolutionnaires de M. Coecke comprennent la mécanique quantique catégorique (qui fait maintenant partie de la classification MSC2020 de l'American Mathematical Society), le ZX-calcul, la signification du langage naturel distributionnel catégorique (DisCoCat), les bases mathématiques des théories sur les ressources et du QNLP. Il a participé à l'écriture de Picturing Quantum Processes , un manuel qui contient 5 000 images fournissant des équivalents entièrement schématiques du formalisme quantique et qui a un impact sur l'industrie quantique. Il est l'auteur ou le coauteur de plus de 150 articles de recherche publiés.

En outre, M. Coecke est l'un des pères fondateurs de la série de conférences Quantum Physics and Logic (QPL) et Applied Category Theory (ACT), ainsi que de la revue en libre accès sur les diamants Compositionally. Il a également joué un rôle central dans la résurrection de la communauté des fondations quantiques.

M. Coecke a été membre du conseil d'administration du Wolfson College d'Oxford de 2007 à 2020.

À propos de Cambridge Quantum Computing

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des plus grandes entreprises d'informatique quantique, CQC est un leader mondial dans le domaine des logiciels et des algorithmes quantiques, permettant à ses clients de tirer le meilleur parti du matériel d'informatique quantique qui évolue rapidement. CQC a des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon avec une équipe de plus de 130 professionnels. Pour en savoir plus, consultez le site Web de CQC sur http://www.cambridgequantum.com .

SOURCE Cambridge Quantum Computing