Cambridge Quantum Computing obtém resultados pioneiros na química quântica

CAMBRIDGE, Inglaterra, 20 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing ("CQC") anunciou hoje um avanço importante na química quântica que aprimorará e acelerará a comercialização da computação quântica em uma área essencial do empreendimento humano: a busca por novos materiais em setores como o energético e o farmacêutico.

Simular com precisão como os átomos e as moléculas agem quando absorvem energia é essencial no desenvolvimento de materiais avançados, como os painéis solares eficientes. Os computadores quânticos oferecem um caminho para simulações altamente precisas de tais processos que estão além do alcance dos computadores clássicos de hoje. Enquanto os algoritmos quânticos, como o conhecido Variational Quantum Eigensolver ("VQE"), são particularmente especializados em funcionar nos atuais dispositivos quânticos, o VQE, até agora, limitava-se a simular elétrons no estado mais baixo de energia, o que não é adequado, por exemplo, para moldar a luz solar que atinge um painel solar para a excitação de um elétron e a geração de eletricidade. Para simular os estados denominados "excitados", executava-se um cálculo de VQE para o estado de energia mais baixo seguido de outros algoritmos desenvolvidos para estados excitados, que consome recursos computacionais valiosos.

A equipe da CQC sediada em Cambridge e liderada pelos cientistas David Muñoz Ramo e Gabriel Greene-Diniz divulgou um estudo científico pré-impresso que detalha uma conquista inovadora que rompe um impasse exatamente nos problemas citados acima. No artigo recente "Cálculo de estados excitados através das restrições da simetria no Variational Quantum Eigensolver" (Calculation of excited states via symmetry constraints in the Variational Quantum Eigensolver), a CQC demonstrou, pela primeira vez, como é possível adaptar o algoritmo VQE para calcular diretamente os estados excitados em determinadas moléculas, evitando a necessidade de calcular primeiramente o estado de energia mais baixo. Isso aperfeiçoa a eficiência dos cálculos dos estados excitados para muitas moléculas de interesse industrial, além de ser um primeiro passo crítico importante no desenvolvimento de materiais de próxima geração. O grande avanço será aplicado pela CQC com efeito imediato através de sua plataforma única de software empresarial para cálculos de química quântica "EUMEN".

Leia o estudo científico completo aqui: https://arxiv.org/abs/1910.05168.

Sobre a Cambridge Quantum Computing

A Cambridge Quantum Computing (CQC) é a empresa líder mundial em software de computação quântica com acima de 60 cientistas, entre eles 35 com doutorado (PhD), com escritórios em Cambridge (Reino Unido), San Francisco, Londres e Tóquio. A empresa desenvolve ferramentas para a comercialização de tecnologias quânticas que causarão um profundo impacto global.

A CQC combina a especialização em software quântico, especificamente uma plataforma de desenvolvimento quântico (t|ket⟩TM), aplicações empresariais na área de química quântica (EUMEN), aprendizagem de máquina quântica (QML), processamento quântico de linguagem natural (QNLP) e segurança cibernética quântica aumentada (IronBridge).

Para mais informações sobre a CQC acesse www.cambridgequantum.com.

