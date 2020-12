Cambridge Quantum Computing obtient un financement de 45 millions de dollars

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing ( CQC ) a obtenu un financement de 45 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Honeywell Ventures, IBM Ventures, JSR Corporation, Serendipity Capital, Alvarium Investments et Talipot Holdings, pour accélérer la commercialisation de ses logiciels et applications d'informatique quantique et consolider sa position de leader.

« À mesure que le matériel quantique évolue et prend de l'ampleur, les clients professionnels de divers secteurs commencent à se rendre compte de l'incidence importante qu'aura l'informatique quantique sur leurs activités, et nous avons commencé à voir les avantages de notre approche axée sur les produits, a déclaré Ilyas Khan, PDG de Cambridge Quantum Computing.

De la cybersécurité à la chimie quantique et à la découverte de matériaux à l'aide de notre plate-forme logicielle de premier ordre, EUMEN, et de notre kit de développement de logiciels quantiques largement intégrés, t|ket> (prononcez « tikète »), CQC est à la pointe de l'informatique quantique, a-t-il ajouté. Ce financement nous permet en outre de faire avancer nos plans ambitieux. Il est essentiel d'avoir l'appui d'investisseurs qui ont un intérêt tout à fait convergent au nôtre pour réussir à long terme. »

En 2020, CQC a lancé des produits logiciels pour entreprise dans les domaines de la cybersécurité et de la chimie quantique, et a élargi sa gamme de clients et partenaires des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie qui figurent au Fortune Global 500.

Murray Grainger, directeur général et chef de Honeywell Ventures, s'est réjoui : « Nous sommes heureux d'avoir poursuivi notre investissement dans CQC. L'entreprise a une équipe de calibre mondial, une ambition qui correspond à ce secteur passionnant et des outils essentiels qui ajoutent une valeur réelle au secteur de l'informatique quantique. »

Eric Johnson, PDG de JSR Corporation, a confirmé : « Nous avons apprécié notre relation de collaboration avec Cambridge Quantum ces trois dernières années. Nous sommes heureux de prendre part à ce financement réussi et de poursuivre cette aventure passionnante avec CQC et d'autres investisseurs. »

Robert Jesudason, PDG et directeur informatique de Serendipity Capital, a déclaré : « CQC a fait des progrès considérables pour devenir un leader mondial en matière de logiciel quantique. L'entreprise a créé une dynamique forte grâce à la commercialisation de tous ses produits, de la chimie quantique à la cybersécurité. Nous avons été très impressionnés par l'équipe et les progrès qu'elle a réalisés en matière de développement scientifique et technique, ainsi que par sa capacité d'exécution. »

Roger McKinlay, directeur des défis pour les technologies quantiques de la recherche et de l'innovation au Royaume-Uni, a expliqué : « Notre ambition est que le Royaume-Uni devienne le lieu de prédilection pour démarrer et développer des entreprises d'informatique quantique. Je félicite CQC pour cette réalisation et je suis particulièrement heureux de voir le soutien d'investisseurs d'une telle envergure. »

À propos de Cambridge Quantum Computing

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des entreprises d'informatique quantique les plus importantes au monde, CQC est un leader mondial en matière de logiciels quantiques et d'algorithmes quantiques qui aident les clients à tirer le meilleur parti du matériel informatique quantique qui évolue rapidement. CQC a des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon avec une équipe de plus de 130 professionnels. Pour en savoir plus, consultez le site Web de CQC sur http://www.cambridgequantum.com .

Contacts :

Mike Kilroy

HKA, Inc.

[email protected]

Tél. : +1 714-422-0927

Waseem Shiraz

Cambridge Quantum Computing

[email protected]

tél. : +44 203 301 9337

SOURCE Cambridge Quantum Computing