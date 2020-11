Cambridge Quantum Computing se junta a grupo exclusivo de empresas com acesso ao recém-lançado computador quântico da Honeywell

O acesso ao computador quântico System Model H1 da Honeywell é um recurso exclusivo de valor agregado que oferece suporte ao trabalho inovador da CQC com clientes de primeira linha em áreas que incluem aprendizado de máquina, otimização, ciência dos materiais e ciências da vida.

CAMBRIDGE, Reino Unido, 4 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing (CQC) anunciou hoje o acordo com a Honeywell Quantum Solutions que estabelece o seu acesso ao System Model H1, o computador quântico premium que a Honeywell anunciou recentemente.

O System Model H1 apresenta a tecnologia de íons aprisionados do dispositivo de carga quântica (quantum charge-coupled device, QCCD) da Honeywell e oferece 10 qubits totalmente conectados e um volume quântico comprovado de 128 - o mais alto verificado na indústria até hoje. A Honeywell projetou o sistema para também ser atualizado regularmente com aprimoramentos contínuos de desempenho incluindo contagens de qubit maiores, maior fidelidade e modificações de recursos exclusivas.

O acordo permite que a CQC e seus clientes, muitos dos quais estão entre as maiores empresas do mundo, acelerem suas pesquisas com a ajuda do computador quântico de última geração da Honeywell e o software corporativo da CQC e busquem avanços revolucionários em áreas que vão desde química até ciências da vida, incluindo aprendizado de máquina, otimização, ciência dos materiais e finanças.

Conforme divulgado recentemente, a CQC já está trabalhando com a Honeywell e a provedora líder global de logística, a DHL, na solução de problemas computacionalmente complexos no System H1 a fim de otimizar significativamente os processos da cadeia de suprimentos. O objetivo desta colaboração é estabelecer a base para o empacotamento simultâneo de pacotes, a detecção de energia de nível micro e o desperdício de produtos, além de sistemas de re-planejamento e realocação eficientes para neutralizar as paralisações inesperadas, as remessas atrasadas e os pedidos cancelados.

"A CQC é uma parceira importante para a Honeywell com software e algoritmos de última geração que tornam mais fácil para grandes corporações obter resultados valiosos de nossos computadores quânticos", disse Tony Uttley, presidente da Honeywell Quantum Solutions "Com sua abordagem focada no produto e sua crescente base de clientes de algumas das maiores empresas do mundo, a CQC desempenha um papel significativo na aceleração do avanço da computação quântica em direção à viabilidade comercial."

Com uma das maiores e mais distintas equipes científicas da indústria de computação quântica, a CQC é uma líder global bem estabelecida no desenvolvimento e fornecimento de software quântico e algoritmos quânticos que ajudam seus parceiros, colaboradores e clientes a trabalhar sem esforço em várias plataformas e resolver alguns dos problemas mais intrigantes em seu setor por meio do poder da computação quântica.

"Na CQC, focamos em expandir os limites tecnológicos em nossa busca de obter o melhor dos computadores quânticos", disse o CEO da CQC, Ilyas Khan. "Estamos muito satisfeitos por ter trabalhado em estreita colaboração com a Honeywell por mais de um ano em seus sistemas emergentes de computação quântica, incluindo o período como usuário beta. O avanço constante da sua capacidade de processamento é impressionante. Portanto, iniciar essa nova etapa com o sistema H1 é simplesmente o esperado.

A CQC anunciou recentemente uma versão atualizada do t|ket〉(com pronúncia "ticket"), seu kit de desenvolvimento de software quântico de alto desempenho (quantum software development kit, Q-SDK), que fornece os melhores resultados nos dispositivos quânticos mais avançados disponíveis. O t|ket〉traduz algoritmos independentes de máquina em circuitos executáveis, otimizando o layout de qubit físico enquanto reduz o número de operações necessárias para acelerar o desenvolvimento de aplicativos de computação quântica em vários setores da indústria.

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. Para mais informações, visite o site da CQC em http://www.cambridgequantum.com.

FONTE Cambridge Quantum Computing

