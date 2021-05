Cambridge Quantum développe un algorithme pour accélérer l'intégration Monte Carlo sur les ordinateurs quantiques

Cette percée scientifique et technique fournit une feuille de route ajustable vers l'avantage quantique

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (CQC) a annoncé aujourd'hui la découverte d'un nouvel algorithme qui accélère l'intégration quantique Monte Carlo, raccourcissant le délai d'avantage quantique et confirmant l'importance cruciale de l'informatique quantique pour le secteur financier en particulier.

L'intégration Monte Carlo (le processus d'estimation numérique de la moyenne d'une distribution de probabilité par le calcul de la moyenne d'échantillons) est utilisée dans l'analyse des risques financiers, le développement de médicaments, la logistique de la chaîne d'approvisionnement et dans l'ensemble d'autres applications professionnelles et scientifiques, mais nécessite souvent de nombreuses heures de calcul continu pour les systèmes actuels. C'est un aspect essentiel des machines de calcul sous-tendant le monde moderne.

CQC a résolu ce problème grâce à un algorithme détaillé dans une prépublication d'un article rédigé par Steven Herbert, chercheur en chef, montrant comment les défis historiques sont éliminés et l'avantage quantique quadratique complet obtenu.

L'article publié sur le référentiel de prépublications arXiv est disponible ici.

« Ce nouvel algorithme est une avancée historique qui étend l'intégration quantique Monte Carlo et aura des applications à la fois pendant et au-delà de l'ère du NISQ », a déclaré M. Herbert. « Nous sommes désormais en mesure d'obtenir ce qui n'était auparavant qu'une accélération quantique théorique. C'est quelque chose qu'aucun des algorithmes d'intégration quantique Monte Carlo (QMCI) existants ne peut faire sans frais généraux importants rendant les méthodes actuelles inutilisables. »

Ilyas Khan, PDG de Cambridge Quantum Computing, a commenté : « C'est une percée impressionnante de la part des scientifiques de CQC, qui sera extrêmement précieuse pour le secteur financier et de nombreux autres. Il s'agit de la dernière d'une série continue d'innovations qui confirment notre position de leader mondial dans le domaine de l'informatique quantique. »

