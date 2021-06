Cambridge Quantum e Honeywell Quantum Solutions se combinarão para criar empresa líder mundial em computação quântica integrada

CAMBRIDGE, Inglaterra, 9 de junho de 2021 /PRNewswire/ --

Combinação transformadora reúne um portfólio incomparável de tecnologia e soluções de computação quântica, o mais abrangente do setor.

Os recursos tecnológicos de classe mundial oferecerão produtos e soluções avançados de computação quântica para atender às necessidades de melhoria em computação dos clientes em diversas áreas como segurança cibernética, descoberta e entrega de medicamentos, ciência de materiais, finanças e otimização em todos os grandes mercados industriais.

A presença e expansão contínuas da equipe de desenvolvimento de software e algoritmos da Cambridge Quantum em Cambridge , no Reino Unido, continuarão sendo uma plataforma agnóstica.

A nova empresa será liderada pelo fundador da Cambridge Quantum, Ilyas Khan , como diretor executivo e por Tony Uttley , da Honeywell Quantum Solutions, como presidente. Darius Adamczyk , presidente e CEO da Honeywell, atuará como presidente do conselho administrativo.

A Cambridge Quantum Computing (CQ), líder global em software e algoritmos quânticos, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo segundo o qual a Cambridge Quantum se combinará com a Honeywell Quantum Solutions (HQS), uma unidade de negócios da Honeywell e fabricante do computador quântico de maior desempenho atualmente disponível. A Honeywell é uma investidora na Cambridge Quantum e também sua parceira desde 2019.

A combinação formará uma nova empresa que está extremamente preparada para liderar o setor de computação quântica, oferecendo soluções de hardware e software avançadas e totalmente integradas em um ritmo, escala e nível de desempenho sem precedentes a grandes mercados de alto crescimento do mundo todo.

A experiência combinada da nova empresa oferecerá soluções a clientes em todo o mundo, assim como estimulará avanços que acelerarão a adoção e o impacto da tecnologia quântica mundialmente.

"Formando uma empresa recém-combinada, a HQS e a CQ se tornarão uma potência global que criará e comercializará soluções quânticas que enfrentarão alguns dos maiores desafios da humanidade, ao mesmo tempo que impulsionarão o desenvolvimento do que se tornará uma indústria de US$ 1 trilhão", disse Ilyas Khan, fundador da CQ. "Estou empolgado em liderar uma empresa que tem as melhores pessoas e tecnologias do setor de computação quântica e os melhores e mais ousados clientes. Juntos, lideraremos o setor à medida que ele cresce e amadurece e criaremos avanços tangíveis, críveis, comprováveis e orientados pela ciência."

Darius Adamczyk, presidente e CEO da Honeywell, observou: "A nova empresa terá os melhores talentos do setor, o computador quântico de maior desempenho do mundo, o primeiro e mais avançado sistema operacional quântico e software abrangente e agnóstico de hardware que impulsionará o futuro do setor de computação quântica. A nova empresa estará extremamente bem preparada para criar valor no curto prazo dentro do setor de computação quântica, oferecendo a infraestrutura global crucial necessária para apoiar o crescimento explosivo do setor."

Adamczyk acrescentou: "Desde que anunciamos pela primeira vez o negócio quântico da Honeywell, em 2018, recebemos o contato de muitos investidores que estão ansiosos para investir diretamente em nossas principais tecnologias na vanguarda deste setor empolgante e dinâmico. Agora, eles poderão fazê-lo. A nova empresa nos oferecerá o melhor caminho para receber novas fontes diversificadas de capital em escala que ajudarão a impulsionar o rápido crescimento."

Fundada em 2014, a Cambridge Quantum montou a maior equipe científica do setor em algoritmos e software quânticos e conseguiu grandes avanços em segurança cibernética, finanças, descoberta de medicamentos, ciência de materiais, otimização, aprendizado de máquina quântico, processamento de linguagem natural e muito mais. A Cambridge Quantum continuará sua presença e expandirá sua equipe de desenvolvimento de software e algoritmos no Reino Unido, com escritórios em Cambridge, Londres e Oxford; e no exterior, nos EUA (Washington), Alemanha e Japão. A CQ operará sem alteração em sua marca reconhecida globalmente.

A Honeywell iniciou seu programa de desenvolvimento de computadores quânticos há uma década e utiliza tecnologia de íons retidos que usa átomos carregados para reter informações quânticas. O modelo H1 do sistema Honeywell atinge consistentemente o maior volume quântico – uma medição de desempenho abrangente amplamente utilizada pelo setor – em um computador quântico comercial.

A nova empresa, que será nomeada formalmente em seu devido tempo, terá um acordo de longo prazo com a Honeywell para ajudar a fabricar as "ion traps" críticas necessárias para alimentar o hardware quântico. A Honeywell investirá entre US$ 270 milhões e US$ 300 milhões na nova empresa.

A Honeywell será a acionista majoritária da nova empresa, e os acionistas da CQ serão proprietários de mais de 45% da nova empresa. A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos administrativos tanto da Cambridge Quantum quanto da Honeywell. A intenção é que o acordo seja fechado no terceiro trimestre deste ano e está sujeito ao cumprimento de determinadas aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.

A Merrill Lynch International ("BofA Securities") está atuando como consultora financeira exclusiva da Cambridge Quantum, enquanto a Morrison & Foerster LLP está atuando como sua consultora jurídica. A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da Honeywell, enquanto a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP está atuando como sua consultora jurídica.

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e com o respaldo de algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQ é líder global em software quântico e algoritmos quânticos, possibilitando que seus clientes aproveitem o máximo dos hardwares de computação quântica, que estão em rápida evolução. A CQ tem escritórios no Reino Unido, Japão e nos EUA. Para mais informações, visite a CQ em http://www.cambridgequantum.com e no LinkedIn. Acesse o módulo tket Python no GitHub.

Sobre a Honeywell

A Honeywell (www.honeywell.com) é uma empresa de tecnologia listada na Fortune 100 que oferece soluções específicas do setor, como produtos e serviços aeroespaciais, tecnologias de controle para edifícios e indústria e materiais de alto desempenho em todo o mundo. Nossas tecnologias ajudam aeronaves, edifícios, fábricas, cadeias de suprimentos e trabalhadores a se conectarem mais para tornar nosso mundo mais inteligente, mais seguro e mais sustentável. Para mais notícias e informações sobre a Honeywell, acesse www.honeywell.com/newsroom.

