Cambridge Quantum et Deutsche Bahn Netz AG exploitent les derniers algorithmes quantiques pour optimiser l'ordonnancement des trains

CAMBRIDGE, Angleterre, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum ( CQ ) et Deutsche Bahn Netz AG (DB) annoncent aujourd'hui un partenariat pour explorer comment les ordinateurs quantiques peuvent améliorer la reprogrammation du trafic ferroviaire dans le cadre du plan de transformation à long terme de DB, Digitale Schiene Deutschland , pour numériser les infrastructures et le système ferroviaire de DB en utilisant les technologies de nouvelle génération, l'objectif étant d'atteindre une plus grande capacité et de permettre une utilisation optimale du réseau ferroviaire.

Combinant le dernier algorithme d'optimisation combinatoire de CQ Filtering Variational Quantum Eigensolver (F-VQE) - qui, selon une démonstration récente, peut surpasser les algorithmes quantiques de pointe - avec l'expertise de recherche opérationnelle de DB, l'équipe a re-optimisé les horaires réalistes des trains après des retards simulés et est en train d'identifier des secteurs à étudier en continu. Cette collaboration démontre comment les innovations dans les algorithmes quantiques et la modélisation spécifique à un domaine donné peuvent éclairer la vision à long terme d'un réseau de transport plus rapide et plus vert.

Ilyas Khan, PDG de Cambridge Quantum, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler avec la Deutsche Bahn, et d'explorer et de démontrer l'utilité des processeurs Noisy Intermediate Scale Quantum (« NISQ ») actuels pour résoudre des problèmes réels dans le secteur du transport et de la logistique. Les efforts de recherche et de développement de la Deutsche Bahn dans ce domaine revêtent une importance cruciale, et nous sommes convaincus qu'au fil du temps, lorsque les ordinateurs quantiques commenceront à prendre de plus en plus d'importance, notre travail avec la Deutsche Bahn constituera une contribution significative à un avenir plus propre et plus vert. »

Michael Küpper, responsable du système de gestion de la capacité et du trafic chez Digitale Schiene Deutschland, a déclaré : « La collaboration avec CQ est un parfait exemple de la façon dont Deutsche Bahn travaille en tant que partenaire avec les fournisseurs de l'industrie et associe notre expertise relative, la mettant au service d'un objectif qu'aucune des entreprises ne pourrait atteindre seule. En travaillant avec CQ, nous avons peaufiné nos plans de recherche et de développement et pris les premières mesures pour définir un futur système de planification des horaires des trains qui bénéficiera d'un avantage quantique. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec CQ pour relever certains des principaux défis et contribuer à l'évolution rapide de la recherche sur les algorithmes quantiques du NISQ. »

À propos de DB

En tant que filiale de Deutsche Bahn AG, DB Netz AG est responsable des infrastructures ferroviaires.

DB Netz AG est le prestataire de services de 420 entreprises ferroviaires (EF) qui utilisent actuellement un réseau routier de près de 33 000 km. Le réseau ferroviaire allemand est le plus long de toute l'Europe. DB Netz AG assure un accès non discriminatoire à ses infrastructures. Les performances des chemins de fer du groupe non-DB dans le réseau ont augmenté considérablement au fil des ans. DB Netz est responsable de l'exploitation d'infrastructures ferroviaires efficaces (réseaux longue distance et d'agglomération, réseaux régionaux, installations de formation et de traitement des trains).

Digitale Schiene Deutschland est une initiative sectorielle de DB AG, du ministère fédéral allemand des Transports et des Infrastructures numériques (BMVI) et d'autres associations de transport pertinentes pour la modernisation et la numérisation fondamentales des infrastructures ferroviaires par l'introduction cohérente de la technologie numérique de contrôle et de sécurité. En outre, Digitale Schiene Deutschland travaille sur une numérisation de grande envergure du système ferroviaire. Pour ce faire, une architecture de système détaillera les tâches des différentes composantes du système ferroviaire et la façon dont elles devraient fonctionner ensemble.

À propos de CQ

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des plus grandes entreprises d'informatique quantique au monde, CQ est un leader mondial dans le domaine des logiciels et des algorithmes quantiques, permettant aux clients de tirer le meilleur parti du matériel d'informatique quantique qui évolue rapidement. CQ a des bureaux en Europe, aux États-Unis et au Japon. Le 8 juin 2021, CQ a annoncé une fusion avec Honeywell Quantum Solutions, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. Pour plus d'informations, rejoignez CQ à l'adresse http://www.cambridgequantum.com et sur LinkedIn .

Accédez au code source de lambeq, TKET, des liaisons Python et des utilitaires sur GitHub .

SOURCE Cambridge Quantum