Cambridge Quantum lança a Quantum Origin - uma plataforma de geração de chave criptográfica com quântica aprimorada para proteção de dados contra o avanço de ameaças

A Quantum Origin é o primeiro produto comercial do mundo construído usando computadores quânticos que proporcionam um resultado que os computadores clássicos não poderiam alcançar

A Quantum Origin é a primeira plataforma a derivar chaves criptográficas usando a saída de um computador quântico para garantir que os dados sejam protegidos a nível básico contra possíveis ataques

O produto oferece proteção imediata a empresas e governos contra problemas de segurança atuais, decorrentes do uso de geradores de números aleatórios (GNAs) mais fracos

A Quantum Origin também ajuda a proteger contra os ataques do tipo "hackear agora, decodificar mais tarde", que já estão acontecendo e terão implicações futuras

As chaves criptográficas aprimoradas quânticas geradas pela Quantum Origin são baseadas em randomização quântica verificável e podem ser integradas nos sistemas existentes. O protocolo conta com o "entrelaçamento", uma característica única da mecânica quântica.

A Quantum Origin suporta algoritmos tradicionais, como RSA ou AES, bem como algoritmos de criptografia pós-quântica que estão sendo padronizados atualmente pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST)

CAMBRIDGE, Inglaterra, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum (CQ), líder global em software quântico e uma subsidiária integral da Quantinuum, a empresa líder mundial em computação quântica integrada, tem o prazer de anunciar que está lançando a Quantum Origin, a primeira plataforma de geração de chave criptográfica disponível comercialmente do mundo com base em aleatoriedade quântica verificável. É o primeiro produto comercial construído usando um computador quântico de escala intermediária (NISQ) ruidoso e desenvolvido para garantir os dados do mundo contra ameaças atuais e avançadas à criptografia atual.

A aleatoriedade é fundamental para garantir soluções de segurança atuais, bem como proteger os sistemas contra a ameaça futura de ataques quânticos. Esses ataques enfraquecerão ainda mais os métodos determinísticos de geração aleatória de números, bem como os métodos que não são aleatórios de forma verificável e de origem quântica.

Os sistemas de hoje são protegidos por padrões de criptografia, como RSA e AES. Sua resiliência baseia-se na incapacidade de "quebrar" uma longa sequência de um gerador de número aleatório (GNA). Os GNAs atuais, no entanto, não têm aleatoriedade verdadeira o suficiente e verificável. Os números gerados não são tão imprevisíveis quanto se acredita e, como resultado, esses GNAs têm sido uma falha que possibilita um número crescente de ataques cibernéticos. Além disso, a ameaça potencial de ataques quânticos agora está ainda mais perspicaz, incentivando criminosos a roubar dados criptografados que passam pela Internet, visando descodificá-los posteriormente usando computadores quânticos. Os chamados "hackear agora, decodificar mais tarde".

A Quantum Origin é uma plataforma hospedada na nuvem que protege contra essas ameaças atuais e futuras. Ela utiliza a natureza imprevisível da mecânica quântica para gerar chaves criptográficas com aleatoriedade quântica verificável dos computadores quânticos da série H da Quantinuum, Powered by Honeywell. Além disso, ela suporta algoritmos tradicionais, como RSA ou AES, bem como algoritmos de criptografia pós-quântica que estão sendo padronizados atualmente pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST).

"Há vários anos trabalhamos em um método para usar de forma eficiente e eficaz os recursos exclusivos dos computadores quânticos para oferecer aos nossos clientes uma defesa contra adversários e criminosos agora e no futuro, assim que os computadores quânticos sejam predominantes", disse Ilyas Khan, CEO da Quantinuum e fundador da Cambridge Quantum. Ele complementou: "A Quantum Origin nos dá a capacidade de estar seguros das ameaças mais sofisticadas e poderosas atualmente, bem como das ameaças de computadores quânticos no futuro."

Duncan Jones, diretor de segurança cibernética da Cambridge Quantum, disse: "Quando falamos sobre proteger sistemas usando tecnologias alimentadas por energia quântica, não estamos apenas falando em protegê-los contra ameaças futuras. Desde interrupções em larga escala de organizações, até hackers de estados-nação e o potencial preocupante de ataques 'hackear agora, decodificar mais tarde', as ameaças são muito reais hoje e e vieram para ficar. As empresas responsáveis precisam implementar todas as defesas possíveis para garantir a proteção máxima no nível de criptografia hoje e no futuro."

Chaves quânticas aprimoradas sob demanda

Com a Quantum Origin, quando uma organização requer a geração de chaves quânticas aprimoradas, ela agora pode fazer contato por meio de uma API. A Quantum Origin gera as chaves antes de criptografá-las com uma chave de transporte e retransmiti-las com segurança à organização. Para oferecer às empresas um alto nível de garantia de que suas chaves de criptografia são as mais imprevisíveis possível, a Quantum Origin testa toda a produção dos computadores quânticos, garantindo que cada chave seja propagada de aleatoriedade quântica verificável.

Essas chaves são simples e fáceis de integrar nos sistemas existentes dos clientes porque são fornecidas em um formato que pode ser consumido por sistemas e hardware tradicionais de segurança cibernética. Esta abordagem de ponta a ponta garante que a geração de chaves seja sob demanda e possa ser escalonada com o uso, mas ainda mantém-se segura.

Quantum Origin na prática

As chaves de Quantum Origin devem ser usadas em qualquer cenário em que haja necessidade de alta segurança cibernética. No lançamento, a CQ oferecerá a Quantum Origin para empresas de serviços financeiros e fornecedores de produtos de segurança cibernética antes de expandir para outros setores de alta prioridade, como telecomunicações, energia, manufatura, defesa e governo.

A tecnologia já foi utilizada em uma série de projetos com parceiros de lançamento. A Axiom Space usou a Quantum Origin para realizar um teste de comunicação criptografada pós-quântica entre a Estação Espacial Internacional e a Terra, enviando a mensagem "Hello Quantum World" de volta à Terra criptografada com chaves pós-quânticas propagadas de aleatoriedade quântica verificável. A Fujitsu integrou a Quantum Origin em sua rede de área larga definida por software (SDWAN) usando chaves quânticas aprimoradas juntamente com algoritmos tradicionais.

