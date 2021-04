Cambridge Quantum nomeia o professor Stephen Clark como diretor de inteligência artificial

CAMBRIDGE, Inglaterra, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing (CQC) tem o prazer de anunciar a nomeação do professor Stephen Clark como diretor de inteligência artificial. O professor Clark ingressou na CQC depois de sair da DeepMind, onde era cientista sênior de pesquisa de pessoal e liderou uma equipe que trabalhava no aprendizado de linguagem baseado em ambientes virtuais. Ele também é professor honorário na Queen Mary University of London.

Antes de trabalhar na DeepMind, o Prof. Stephen Clark passou dez anos como membro do Departamento de Ciência da Computação e Tecnologia da Universidade de Cambridge, onde foi revisor em processamento de linguagem natural. Antes disso, o Prof. Clark era membro do corpo docente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Oxford e membro da Keble College de Oxford. Ele é Ph.D. em Ciência da Computação e Inteligência Artificial pela Universidade de Sussex e bacharel em Filosofia pela Universidade de Cambridge (Gonville and Caius College).

Ilyas Khan, CEO da CQC, disse: "Estou entusiasmado em receber o Prof. Clark na Cambridge Quantum como membro sênior de nossa incrível equipe científica. Steve é um cientista de classe mundial do mais alto nível, e estou animado com a perspectiva e liderança que ele traz nesse momento vital de nosso desenvolvimento. Como diretor de inteligência artificial, Steve desenvolverá nossa missão de aproveitar ao máximo o hardware da computação quântica nesses estágios iniciais de seu desenvolvimento, à medida que criarmos aplicações que gerarão impacto na humanidade como um todo quando os computadores quânticos crescerem e remediarem a tolerância de falhas".

O professor Clark disse: "Estou muito satisfeito por ingressar na Cambridge Quantum, uma líder mundial na computação quântica de ponta. Estou especialmente satisfeito por estar reiniciando minha colaboração de longa data com o Prof. Bob Coecke, agora diretor científico da Cambridge Quantum, e empolgado em explorar o potencial dos computadores quânticos em IA de maneira geral com as impressionantes equipes científicas da empresa. Também estou muito animado por continuar, acelerando de fato um programa de pesquisa em processamento de linguagem que começou há 15 anos, quando me apresentei no OASIS (o seminário avançado de estruturas de informática em Oxford), expondo o problema de compor representações distribuídas em linguagem, o que parece especialmente adequado a uma solução baseada em computação quântica".

Os artigos científicos mais recentes do Prof. Clark

Formalising Concepts as Grounded Abstractions, Stephen Clark, Alexander Lerchner, Tamara von Glehn, Olivier Tieleman, Richard Tanburn, Misha Dashevskiy , Matko Bosnjak , arXiv janeiro de 2021 [PDF]

Stephen Clark, Alexander Lerchner, Tamara von Glehn, Olivier Tieleman, Richard Tanburn, , , arXiv janeiro de 2021 [PDF] Grounded Language Learning Fast and Slow, Felix Hill, Olivier Tieleman, Tamara von Glehn, Nathaniel Wong, Hamza Merzic, Stephen Clark , ICLR 2021 [PDF]

Felix Hill, Olivier Tieleman, Tamara von Glehn, Nathaniel Wong, Hamza Merzic, , ICLR 2021 [PDF] Imitating Interactive Intelligence, The DeepMind Interactive Agents Group, arXiv dezembro de 2020 [PDF]

Uma lista completa de publicações pode ser encontrada aqui:

Palestras recentes do Prof. Clark

Grounded Language Learning in Virtual Environments

Universidade de Cambridge , fevereiro de 2020 [link]

, fevereiro de 2020 [link] EECS Distinguished Lecture at Queen Mary University of London , março de 2020 [link]

, março de 2020 [link] Keynote at the Probability and Meaning Conference, University of Gothenburg (virtual), outubro de 2020 [link]

(virtual), outubro de 2020 [link] Cognitive Informatics Seminar, University of Quebec (virtual), novembro de 2020 [vídeo]

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. A CQC possui escritórios no Reino Unido, EUA e Japão. Para obter mais informações, visite a CQC em http://www.cambridgequantum.com e no LinkedIn. Acesse o módulo tket Python no GitHub.

