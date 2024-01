Cambridge University Hospitals est le pionnier de la collaboration entre le NHS et uPerform pour optimiser la formation aux dossiers patient informatisés

Cambridge University Hospitals choisit uPerform pour développer son programme de formation Epic et renforcer ses compétences.

ELKRIDGE, Maryland, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Cambridge University Hospitals (CUH), un organisme NHS Foundation Trust, basé à Cambridge, en Angleterre, déploie une plateforme de formation innovante pour son système de dossier patient informatisé (DPI), Epic®. Il a choisi uPerform pour prendre en charge l'expérience d'intégration et de formation continue des soignants, en veillant à ce que son personnel hospitalier (utilisateurs d'Epic) dispose des ressources nécessaires pour utiliser le système à son plein potentiel.

CUH est une famille d'hôpitaux, comprenant Addenbrooke's et The Rosie, fournissant des soins experts à plus de 4,5 millions de personnes au niveau local, régional et national dans le cadre du NHS (National Health Service) d'Angleterre. CUH a été le premier organisme NHS Trust à mettre en œuvre Epic au Royaume-Uni et à atteindre le stade 7 du HIMSS EMRAM. Avec plus de 10 500 employés, CUH cherchait des moyens innovants pour développer son programme de formation Epic afin de soutenir l'intégration des nouvelles recrues, l'apprentissage continu et l'optimisation des compétences pour le personnel existant et les nouvelles formations pour les mises à jour Epic. CUH a choisi uPerform pour aider les soignants à devenir plus compétents dans leur utilisation d'Epic en fournissant du matériel de formation Epic personnalisé et contextualisé au moment où ils en ont besoin.

uPerform soutiendra également le programme Epic Thrive de CUH, en renforçant les capacités de ses médecins, infirmiers et personnel support des soins grâce à des formations continues de remise à niveau et d'efficacité.

CUH est le premier organisme NHS Trust à rejoindre plus de 36 systèmes de santé de premier plan qui utilisent déjà uPerform aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Finlande. « C'est un véritable privilège d'avoir gagné la confiance de CUH pour renforcer son programme de formation Epic. Nous attendons avec impatience de vivre de nombreuses années de collaboration productive », a déclaré Harm Mescher, vice-président principal, Ventes EMEA/APJ chez uPerform. « Ce projet marque notre première étape dans l'introduction des succès et des avantages établis de la plateforme uPerform auprès des organismes NHS Trust à travers le Royaume-Uni. »

uPerform permet aux prestataires de soins d'atteindre un niveau supérieur de maturité numérique en offrant aux cliniciens un accès rapide et simple à du matériel pédagogique de qualité sur le DPI dans le cadre du flux de travail. Cela augmente ainsi la compétence et la satisfaction des utilisateurs, tout en réduisant l'épuisement professionnel. L'apprentissage basé sur le rôle et dans l'application au chevet des patients améliore l'intégration, réduit le temps passé dans le système DPI en renforçant la formation, et diminue le temps passé en formation afin que les cliniciens puissent consacrer plus de temps à ce qui compte le plus : leurs patients.

Pour plus d'informations sur uPerform, consultez le site https://www.uPerform.com.

À propos de uPerform

uPerform® est une plateforme de formation et d'assistance juste à temps alimentée par l'IA qui favorise l'adoption par les utilisateurs des principales applications de santé et métier dans le monde. Choisie par de grands systèmes de santé et des organisations mondiales, uPerform aide les organisations à réaliser la pleine valeur de leurs logiciels DPI, ERP et HCM en accélérant l'intégration, en réduisant le temps passé devant l'écran, et en augmentant la compétence et la satisfaction. Pour plus d'informations sur uPerform, consultez le site https://www.uperform.com/.

