Camel Energy présente des percée cellules cylindriques de grande taille et des solutions énergétiques complètes à l'occasion du salon IAA MOBILITY 2025

DÜSSELDORF, Allemagne, 17 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Camel Energy GmbH, la branche européenne de Camel Group, a fait sa deuxième apparition à l'IAA MOBILITY, présentant un large portefeuille de solutions de batteries lithium-ion avancées pour les voitures particulières, les véhicules commerciaux, la mobilité légère, les aéronefs basse altitude et les applications marines.

Camel Energy at the IAA MOBILITY 2025

Présentation des éléments de batterie cylindriques de grande taille

Le lancement de la gamme complète de cellules cylindriques de grande taille de Camel Energy a été l'un des points forts du salon. Dotées d'une densité énergétique élevée, présentant une longue durée de vie et faisant l'objet de normes de sécurité strictes, ces cellules sont conçues pour les véhicules électriques haut de gamme, le stockage de l'énergie commerciale, les véhicules à usage spécifique et les alimentations électriques extérieures. Leur lancement souligne le leadership de Camel Energy en matière d'innovation structurelle et de solutions de batteries multi-scénarios.

Solutions de batteries complètes et flexibles

Camel Energy a présenté sa plateforme de tension complète, allant de 12 à 48 V, ainsi qu'une gamme de formats de cellules prismatiques, poches et cylindriques. Avec des compositions chimiques orientées vers la puissance et l'énergie, ces produits viennent à l'appui de diverses applications telles que le démarrage, la puissance de traction, l'énergie à double usage et les systèmes de secours. L'entreprise continue également à faire progresser la technologie sodium-ion, en explorant des alternatives rentables, sûres et respectueuses de l'environnement pour répondre à l'évolution du marché de l'énergie.

L'avenir de la mobilité

Les systèmes de batteries intégrés et intelligents de Camel Energy fournissent une énergie sûre, fiable et efficace dans de multiples scénarios. L'entreprise collabore étroitement avec les équipementiers pour soutenir les architectures nouvelle génération, la conduite autonome, les voitures volantes et les solutions 48 V innovantes.

Forte dynamique du marché

Avec des ventes de batteries lithium-ion automobiles basse tension atteignant 229 000 kWh au premier semestre 2025, soit une hausse de 274 % par rapport à l'année précédente, Camel Energy augmente sa capacité de production grâce à des usines à l'étranger et à des parcs industriels à faible émission de carbone, afin de répondre à la demande croissante.

La participation de Camel Energy à l'IAA MOBILITY 2025 reflète sa volonté de promouvoir des solutions énergétiques durables, de stimuler l'innovation technologique et d'établir de nouvelles références industrielles dans le domaine des systèmes de batteries multi-scénarios à haute performance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2773932/Camel_Energy_IAA_MOBILITY_2025.jpg