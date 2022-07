Cameron Norrie, zawodnik związany z marką K-SWISS, pokonał Davida Goffina i awansował do półfinału na Wimbledonie

Norrie jest zawodnikiem zrzeszonym z marką K-SWISS od 2020 r. „Nasza współpraca z Cameronem rozpoczęła się trzy lata temu. Podobał nam się jego styl gry i podejście do tego wszystkiego, co robi na korcie. W zeszłym roku mogliśmy zobaczyć, jak jego gra i pewność siebie poprawiały się z każdym meczem. Ostatecznie rok 2021 zakończył na dziesiątym miejscu w rankingu, awansując aż z siódmej dziesiątki. Ponieważ nadal inwestujemy w naszą działalność w branży tenisowej na całym świecie, ponowne podpisanie umowy z Cameronem, w ramach której będzie on pełnić funkcję naszego globalnego ambasadora, było dla nas priorytetem. Jesteśmy ogromnie podekscytowani i dumni, że Cam będzie częścią drużyny K-Swiss do 2024 r." ‒ powiedział Dave Grange, międzynarodowy prezes marki K-Swiss.

Podczas meczów Norrie korzysta z modelu obuwia K-SWISS Ultrashot 3. Model ten został opracowany z myślą o czujących ducha walki, agresywnych i silnych tenisistach, którzy oczekują najwyższej wydajności. Ultrashot 3 oferuje maksymalny zwrot energii dzięki technologii podeszwy środkowej Surge 7.0, rozwiązaniu 360 Plantar Chassis Support dla nieograniczonego ruchu bocznego oraz technologii Dragguard 7.0 wbudowanej w nową, trwałą podeszwę zewnętrzną o doskonałych parametrach przyczepności i trakcji.

Oprócz wspomnianego obuwia Norrie korzysta ze świeżo zaprojektowanej odzieży K-SWISS, koszulki Heritage S/S i szortów Supercharge, które cechuje nowatorski design zapewniający idealne dopasowanie i funkcjonalność. Połączone ze sobą w sposób niewidoczny lekkie materiały i asymetryczny wzór tworzą aerodynamiczny, nowoczesny wygląd, który na nowo definiuje klasyczny strój tenisisty.

Dzisiaj Norrie prezentował się i grał jak mistrz. Odzież K-SWISS podobna do tej, jaką nasz zawodnik miał na sobie na korcie Wimbledonu, jest dostępna na stronie: K-Swiss.com.

K-SWISS

Spółka K-Swiss działa z duchem przedsiębiorczości od momentu powstania, kiedy to dwaj bracia przenieśli się ze Szwajcarii do Kalifornii, aby stworzyć markę obuwniczą dedykowaną dla tenisa. Bracia, będąc zapalonymi narciarzami, zainspirowali się skórzanymi butami narciarskimi i stworzyli obuwie tenisowe, które umożliwia wykonywanie agresywnych ruchów bocznych. Wprowadzony w 1966 r. K-Swiss Classic był pierwszym na świecie modelem skórzanych butów do gry tenisa. Szybko zdobył uznanie na całym świecie i stał się wyznacznikiem stylu zarówno na korcie, jak i poza nim. Jest on chętnie noszony w klubach country i jako modny dodatek na ulicach miast. Obecnie, tj. 57 lat później, K-Swiss podtrzymuje swój wizerunek amerykańskiej marki tenisowej i pisze nowe rozdziały swojej historii. Pamiętając o ciężkiej pracy wykonanej przez założycieli firmy i o konkurencyjnym charakterze dyscypliny sportowej, która stanowiła dla nich źródło inspiracji, K-Swiss dąży do tego, aby ubierać i inspirować kolejne pokolenie tenisistów.

KONTAKT:

K-SWISS

e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1854053/ks_heritage_horizontal_full_34_Logo.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1854054/GettyImages_1406958010.jpg

SOURCE K-Swiss