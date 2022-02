Camicado encerra 2021 com 200 sellers em seu marketplace

O sortimento de itens à disposição dos clientes na loja on-line aumentou 20 vezes em três anos de operação do marketplace e possibilita que toda a jornada de compras para o lar seja concluída em um só local. Atualmente, a plataforma oferece 80 mil tipos de produtos (entre itens da Camicado e dos sellers), desde peças de decoração, para cozinha, sala de jantar e estar, quarto, banheiro, jardim e varanda, lavanderia, escritório e linha pet, até móveis e eletrodomésticos como fogões e geladeira.

"Seguimos evoluindo com o desenvolvimento de novos parceiros e aumentando número de sellers para oferecer uma solução cada vez mais completa de casa e decoração aos nossos consumidores", acrescenta Anaf.

O marketplace se insere no conceito omnichannel da varejista, pois os produtos da Camicado disponíveis na plataforma podem ser adquiridos nas lojas físicas, com o suporte de um vendedor, via whastApp, com auxílio de chatbot, e por aplicativo móvel, com autenticação por biometria. A Camicado conta, ainda, com programa de venda social, com afiliados que promovem os produtos da marca em seus blogs ou redes sociais e recebem comissão sobre as vendas.

Os interessados em fazer parte do marketplace da Camicado podem fazer o seu cadastro no endereço: https://www.camicado.com.br/novo-seller.

Marketplace out

Além do marketplace próprio, a Camicado está presente em plataformas de outras grandes varejistas e agora também na da Renner, com entrada no segundo semestre de 2021.

O marketplace da Renner tem como objetivo ampliar o sortimento de produtos e categorias no ecossistema da Companhia. Atualmente, a plataforma conta com cerca de 180 sellers e apresenta alguns indicadores e aprendizados importantes relacionados ao perfil dos parceiros, complementariedade de sortimento, otimização de processos, assim como oportunidades aos itens 1P (comprados e vendidos pela própria marca).

Com 119 lojas físicas pelo Brasil e estratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, organização, eletroportáteis e itens licenciados. Com o objetivo de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece uma experiência personalizada que alia excelência no atendimento a um ambiente agradável e diferenciado. A marca é referência no mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com qualidade e estilo.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios. Atualmente, são mais de 600 lojas em operação, considerando todos os negócios. A Companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia a atividade de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Lojas Renner S.A. iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019.

