Caminhão elétrico VW e-Delivery supera 30 mil quilômetros em testes em parceria com a Ambev

Os testes começaram há cerca de dois anos, após a Cervejaria Ambev anunciar que terá mais de 1/3 da frota parceira composta por pelo menos 1.600 caminhões Volkswagen elétricos até 2023, maior anúncio do tipo no mundo. Desde então, mais de 22 toneladas de CO² deixaram de ser emitidas na atmosfera e, até agora, o e-Delivery deixou de consumir mais de 6.500 litros de diesel. Além disso, o caminhão elétrico é recarregado com 100% de energia elétrica proveniente de fontes limpas, como eólica e solar, 43% de sua energia provém do próprio sistema regenerativo de freios do veículo.

"A pandemia mundial de Covid-19 impôs muitos desafios a toda sociedade, o que promoveu ajustes de rota. E mesmo assim, mantivemos nosso compromisso com a inovação e avanços para a mobilidade sustentável, tema que continua prioritário na VW Caminhões e Ônibus", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

Com a restrição de funcionamento de bares e restaurantes e, por outro lado, a maior demanda de abastecimento nos supermercados, a rotina do caminhão elétrico e-Delivery também teve que ser modificada em tempos de Covid-19. Por isso, o veículo foi chamado para reforçar as entregas de bebidas da Ambev, dentre elas a água AMA, além de sucos, refrigerantes e outros, nos supermercados da capital paulista.

A rota, que antes compreendia apenas as viagens diárias entre a região central e sul da cidade, agora varia conforme a demanda do dia. O caminhão carregado deixa o Centro de Distribuição da empresa, na Mooca, e visita diferentes regiões da cidade. Nesse período, o e-Delivery também foi convocado para as ações de combate à Covid-19. Por exemplo, para a doação de 1 milhão de litros de álcool em gel feita a hospital públicos. Em São Paulo, o veículo participou da força-tarefa das entregas.

Anderson Campos, motorista do caminhão elétrico, conta que o veículo desperta curiosidade nos novos pontos de entrega. "As pessoas estão vendo o e-Delivery de perto pela primeira vez, então ficam surpresas com o fato de ele ser diferente e não fazer barulho. Os clientes dos bares e restaurantes já estavam acostumados", conta Anderson, que realiza as entregas seguindo todos os padrões recomendados pelas autoridades de saúde.

"Os resultados têm sido bastante positivos. Além dos resultados para o meio ambiente o veículo também apresenta baixo índice de manutenção e, consequentemente, alta disponibilidade, algo que sem dúvida contou pontos em tempos tão desafiadores e em que a distribuição urbana teve destaque em demanda e importância vital", comenta Daniel Sgarbi, Diretor de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev.

O objetivo das empresas é somar forças para viabilizar a utilização da propulsão elétrica na distribuição urbana de produtos e criar um benchmarking em sustentabilidade para o mercado logístico global, contemplando a operação do caminhão VW e-Delivery e seu abastecimento por meio de fontes de energia sustentáveis. Prova disso é a instalação de painéis solares em um dos maiores Centros de Distribuição da Ambev, localizado na edificação histórica da Mooca, na zona Leste de São Paulo, local que abrigou a primeira cervejaria da empresa no Brasil.

Diariamente, o veículo sai carregado de bebidas e cruza a cidade em direção à zona Sul da capital paulista, para abastecer a badalada rota de bares e restaurantes de bairros como Itaim e Vila Madalena.

Além disso, a Cervejaria Ambev está inaugurando mais de 30 usinas solares em todo o Brasil, que vão produzir eletricidade o suficiente para abastecer 100% dos 94 centros de distribuição da companhia pelo país. Assim, 100% dos caminhões elétricos que prestarem serviço para a Cervejaria Ambev serão alimentados por energia renovável quando a frota estiver completa.

O e-Delivery é o primeiro caminhão leve 100% elétrico da América Latina com zero emissão de CO2, NOX e material particulado. A solução está alinhada à política de desenvolvimento e promoção de tecnologias limpas do Grupo TRATON, do qual a VW Caminhões e Ônibus faz parte, e da Cervejaria Ambev.

Desenvolvido no Brasil, o e-Delivery traz soluções de última geração para logística verde, como sistemas inteligentes para ajustar a demanda da bateria conforme a operação e para recuperar a energia da frenagem. Os caminhões podem chegar a uma autonomia de até 200 quilômetros, de acordo com a aplicação e a configuração do veículo. O nível de ruído é extremamente baixo quando comparado aos modelos tradicionais, melhorando o conforto do motorista e seus ajudantes na operação.

Com a parceria entre Cervejaria Ambev e Volkswagen, 1.600 caminhões VW elétricos serão utilizados na distribuição de bebidas até 2023. Isso significa que mais de 1/3 da frota que atende a cervejaria será composta por veículos movidos a energia limpa, deixando de emitir mais de 30,4 mil toneladas de carbono em sua cadeia logística por ano.

A parceria é um marco na história das duas empresas. O trabalho em conjunto representa um passo importante em direção a um futuro cada vez menos dependente de combustíveis fósseis e tem por objetivo reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa na frota que atende a Cervejaria Ambev. Entre em apenas três anos, a companhia já reduziu esse índice em 33,9%.

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

