Caminhões e ônibus Volkswagen serão produzidos na Argentina

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de fechar parceria com a Volkswagen Argentina para a produção de seus modelos no país vizinho. A nova fábrica será inaugurada no início de 2024, na cidade de Córdoba, e terá como principal objetivo abastecer o mercado local. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14) a Sergio Massa, ministro da Economia da Nação, e a José Ignacio de Mendiguren, secretário de Indústria e Desenvolvimento Produtivo, por Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Marcellus Puig, presidente e CEO do Grupo VW Argentina.

"No próximo ano, nossa marca completará 25 anos na Argentina, que é historicamente nosso destino de exportação mais importante na América do Sul. Hoje temos uma operação comercial bem-sucedida entre nossas empresas, com gestão compartilhada e uma rede de concessionários locais. Nada melhor do que comemorar este aniversário antecipadamente com um anúncio tão especial, que também reforçará nossa estratégia de internacionalização", disse Roberto Cortes, presidente e CEO da VWCO.

Cinco modelos atualmente importados do Brasil serão fabricados em Córdoba, onde já são produzidas transmissões para automóveis e, a partir de dezembro, a motocicleta topo de linha Ducati Scrambler 803cc. A linha de montagem será instalada em uma área exclusiva de 15 mil metros quadrados para os caminhões VW Delivery 9.170 e 11.180, o VW Constellation 17.280 nas versões chassis-cabine e cavalo-mecânico, além do chassis de ônibus VW Volksbus 15.190 OD.

"O Centro Industrial de Córdoba do Grupo Volkswagen Argentina é reconhecido entre as fábricas de componentes do grupo no mundo por seu grande profissionalismo e excelente equipe. Por isso é um grande orgulho que continue sendo selecionado para realizar novos projetos inovadores do Grupo VW na Argentina, como é o caso da Ducati com o recente início da produção da Scrambler no país e agora este ambicioso projeto de caminhões e ônibus", indicou Marcellus Puig.

Internacionalização

Com mais de 1,1 milhão de veículos produzidos em 42 anos de história, a VWCO está presente em mais de 30 países da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia. A empresa tem fábricas em Resende (RJ), no Brasil, e Querétaro, no México, além de parcerias em São Paulo (SP) para a produção dos motores MAN D08 e D26, e veículos em Pinetown, na África do Sul, e Manila, nas Filipinas. No total, suas redes de concessionários e importadores autorizados contam com mais de 340 pontos de venda em todo o mundo.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

