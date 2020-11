Caminhões VW Constellation chegam ao mercado com nova transmissão automatizada

"Oferecemos um produto com alta tecnologia embarcada, descomplicada e amigável, que permite ao motorista focar apenas na condução do veículo. Com a nova automação do trem de força, estamos maximizando a segurança, eficiência e disponibilidade dessa nova geração de produtos. Nossas soluções de transporte são desenvolvidas com foco total nas necessidades do nosso mercado e na rentabilidade dos nossos clientes", comenta Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia da VW Caminhões e Ônibus.

A nova geração de transmissão automatizada que chega aos modelos conta com uma série de melhorias para ampliar a eficiência mecânica, espaçar as manutenções preventivas e, em conjunto com o motor, trabalhar para permitir a troca de milhares de informações precisas por segundo no sistema, o que propicia a troca mais rápida de marchas e a melhor condição de operação nas mais variadas situações, incluindo na rodagem em topografias mais acidentadas.

O acionamento das marchas é feito por meio de uma alavanca posicionada no console central, mantendo a reconhecida ergonomia da cabine Constellation. E para somar no quesito conforto, a nova transmissão Traxon reduz o nível de ruído em até 35%, auxiliando no bem-estar do motorista a bordo.

Com torque de entrada máximo de 2.400 Nm, a caixa proporciona robustez a toda prova e trocas de marchas mais rápidas, com menor interrupção na transmissão do torque. Outra vantagem é a engenharia modular da transmissão, que proporciona manutenções mais rápidas e simples.

A nova transmissão chega também com um pacote de funcionalidades sob medida para reduzir o consumo de combustível e ampliar a segurança operacional:

Eco-roll: Aproveita a inércia quando possível e coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada. Caso haja alguma demanda de torque no motor ou os sistemas de freios forem acionados, uma marcha é automaticamente engrenada;

Sensor de inclinação: Auxilia na manutenção da rotação adequada para melhor consumo de combustível;

Modo manobra: Controla a velocidade e não permite a troca de marchas, proporcionando assim uma saída suave sem trancos;

Kick down: Ao pisar fundo no acelerador, a transmissão reduz a marcha aumentando o giro do motor para obter melhor performance para ultrapassagem seguras;

Easystart: Assistente de partida em rampa.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344657/IMG_4628.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus